Fiziki unsur nedir? Yeryüzündeki ve ülkemizdeki fiziki unsurlara örnekler

Doğada insan elinin değmediği fiziki yapılar vardır. Yani biz insanların herhangi bir etkisinin olmadığı, kendiliğinden ortaya çıkmış yapılar ve yeryüzü şekilleri mevcuttur. Bunlara genel anlamda fiziki unsurlar diyoruz. Bunlar içerisinde dağlar, evler, ovalar, taşıt çeşitleri, akarsular ve ağaçlar ile köprüler gibi örnekler verebiliriz. Yeryüzündeki fiziki unsurlara örnekler bunlarla kısıtlı kalmayıp detaylandırılabilir.
FİZİKİ UNSUR NEDİR?
Çevremizde kendiliğinden var olan ve insan eliyle oluşmamış varlıklar vardır. Bunlara içerisinde dağlar, evler, ovalar, taşıt çeşitleri, akarsular ve ağaçlar ile köprüler gibi örnekler verebiliriz. Bu varlıkların hepsinin birbirinden farklı görevleri vardır. Bunlar fiziki ve beşeri unsur olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Fiziki unsur, insan elinin değmediği, yani biz insanların herhangi bir etkisinin olmadığı, kendiliğinden ortaya çıkmış varlıklara, yapılara ve yeryüzü şekillerine denir. Ülkemizden fiziki unsurlara örnek verecek olursak:
FİZİKİ UNSURLARA ÖRNEKLER
FİZİKİ HARİTADA YER ALAN TEMEL UNSURLAR
FİZİKİ HARİTA YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR