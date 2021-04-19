Fiziki unsur nedir? Yeryüzündeki ve ülkemizdeki fiziki unsurlara örnekler

Doğada insan elinin değmediği fiziki yapılar vardır. Yani biz insanların herhangi bir etkisinin olmadığı, kendiliğinden ortaya çıkmış yapılar ve yeryüzü şekilleri mevcuttur. Bunlara genel anlamda fiziki unsurlar diyoruz. Bunlar içerisinde dağlar, evler, ovalar, taşıt çeşitleri, akarsular ve ağaçlar ile köprüler gibi örnekler verebiliriz. Yeryüzündeki fiziki unsurlara örnekler bunlarla kısıtlı kalmayıp detaylandırılabilir.

FİZİKİ UNSUR NEDİR?

Çevremizde kendiliğinden var olan ve insan eliyle oluşmamış varlıklar vardır. Bunlara içerisinde dağlar, evler, ovalar, taşıt çeşitleri, akarsular ve ağaçlar ile köprüler gibi örnekler verebiliriz. Bu varlıkların hepsinin birbirinden farklı görevleri vardır. Bunlar fiziki ve beşeri unsur olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Fiziki unsur, insan elinin değmediği, yani biz insanların herhangi bir etkisinin olmadığı, kendiliğinden ortaya çıkmış varlıklara, yapılara ve yeryüzü şekillerine denir. Ülkemizden fiziki unsurlara örnek verecek olursak:

Erciyes Dağı

Ilgaz Dağları

Haymana Platosu

Taşeli Platosu

Çukurova

Yeşilırmak

Kızılırmak

Salda Gölü

Abant Gölü

Beyşehir Gölü

Van Gölü

FİZİKİ UNSURLARA ÖRNEKLER

Ova

Vadi

Körfez

Dağ

Göl

Ada

Bitki

Plato

Deniz

Akarsu

FİZİKİ HARİTADA YER ALAN TEMEL UNSURLAR

Konu ile ilişkili sade bir başlık

Ölçek

Coğrafi koordinatlar

Yön oku

Açıklamalar

FİZİKİ HARİTA YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR