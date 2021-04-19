Huş Ağacı Nedir, Faydaları Nelerdir? Huş Ağacı Nerede Yetişir, Özellikleri Nelerdir?

Huş ağacı, kuzey yarımküreye özgü bir bitki türüdür. Bu bitkinin yetişmesi oldukça kolay olup, büyümesi de bir hayli hızlıdır. Huş ağacının birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Bu bitki mobilya yapımında kullanılabileceği gibi, bitkisel bir ilaç olarak da kullanılabilmektedir. Zira huş ağacının oldukça fazla faydası bulunmaktadır.

HUŞ AĞACI NEDİR?

Huş ağacı, huşgiller familyasına ait bir ağaçtır. Bilimsel adı Betula Pendula olan bu bitki aslında kısa ömürlü çalı türlerinin genel ismidir. Bu ağacın yaklaşık 40 farklı türü bulunmaktadır. Huş ağacı birçok iklimde rahatlıkla yetişebilmektedir. Huş ağacı soğuk iklim seven bir bitki olup, aslen kuzey yarımküreye özgüdür. Huş ağacının doğal bir şekilde yetiştiği yerler genel olarak Kuzey Amerika, Asya, Avrupa ve ülkemizdir. Bu bitki genellikle dağlık bölgelerde, nemli ve asitli topraklarda yetişmektedir.

Huş ağacı yaprağı parlak ve yumuşak bir dokuya sahiptir. Huş ağacının gövdesi ise oldukça sağlam bir yapıya sahiptir. Bu nedenle kereste olarak mobilya ve kano yapımında kullanılmaktadır. Bu bitkinin içerisinde uçucu yağlar, flavonidler, C vitamini ve saponin bulunmaktadır. Bu açıdan bitkisel ilaç yapımında da huş ağacından faydalanılmaktadır.

Huş ağacı birçok farklı renkte olabilmektedir. Bunlar arasında kahverengi, sarı, beyaz, kırmızı ve kızıl yer almaktadır. Huş ağacı meyve veren bir bitkidir. Bu bitki kış aylarında yapraklarını dökmektedir. Huş ağaçları oldukça hızlı büyümektedirler ve uzunlukları yaklaşık olarak 25 metreyi bulabilmektedir.

HUŞ AĞACI NEREDE YETİŞİR?

Huş ağacı soğuk iklim seven bir bitkidir. Bu nedenle çoğunlukla kuzey yarımkürede yetişebilmektedir. güney yarımkürede kuş ağaçlarına rastlamak pek mümkün değildir. Kuzey yarımküre içerisinde ise birçok kıtada yetişebilmektedir. Hhuş ağacının yetiştiği yerler başlıca olarak Kuzey Amerika, Kuzey Asya, Kuzey Avrupa ve ülkemizdir. Peki huş ağacı Türkiye'de nerede yetişir?

Huş ağacı, Türkiye'de de rahatlıkla yetişebilmektedir. Bu ağaç ülkemizde genellikle Anadolu'nun kuzeydoğusunda, yüksek yerlerde yetişebilmektedir.

HUŞ AĞACI FAYDALARI

Huş ağacının birçok faydası bulunmaktadır. Yani huş ağacı ne işe yarar sorusunun cevabı bir hayli fazladır. Huş ağacının faydaları arasında; romatizmaya iyi gelmesi başta olmak üzere, saç ve cilt sağlığına iyi gelme, ödem attırma, kanı temizleme, idrar söktürücü etkiye sahip olmak gibi daha birçok faydası bulunmaktadır. Huş ağacı genellikle çay haline getirilerek tüketilmektedir. Huş ağacı faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

İdrar söktürücü etkiye sahip olup, böbrek yetmezliğine iyi gelir,

Böbrek taşlarının düşmesine yardımcı olur,

Kanı temizler,

Kalp ve damar hastalığı riskini azaltır,

Ödem atmaya yardımcı olur,

Saç ve cilt sağlığına iyi gelir,

Sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır,

Ayak kokusunu giderir,

Romatizma başta olmak üzere, kas ağrılarına iyi gelir,

Bağışıklık sistemini güçlendirir,

İshali keser,

Öksürüğe iyi gelir,

Depresyon tedavisinde kullanılabilir,

Enerji verir,

Stresi azaltır,

Hafıza kaybını önlemeye yardımcı olur,

Ter atmaya yardımcı olur,

Grip ve nezle tedavilerinde kullanılır,

Gut hastalığına yakalanma ihtimalini azaltır,

Huş ağacının kabuklarından ve dallarından çıkarılan katran, deri hastalıklarına iyi gelir.

Boğaz iltihaplarına iyi gelir.

HUŞ AĞACI KULLANIM ALANLARI

Huş ağacı özellikleri sayesinde birçok kullanım alanına sahiptir. Huş ağacı kullanım alanları temelinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki, huş ağacının yukarıda sayılan faydaları nedeni ile bitkisel bir ilaç olarak sıklıkla kullanılmasıdır. Bitkisel bir ilaç olarak huş ağacının genellikle çayı içilmektedir. Huş ağacını bir diğer kullanım alanı ise mobilya yapımıdır. Sağlam bir gövdeye sahip olan huş ağacı, kereste yapımında kullanılabilmektedir.