Kanun-i Esasi Nedir, Ne Zaman İlan Edildi? Kanuni Esasi Özellikleri ve Maddeleri

Kanun-i Esasi, Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olma özelliğini taşımaktadır. Bu anayasa ile birlikte padişahın yetkileri büyük oranda sınırlandırılmıştır. Seçme ve seçilme hakkı, mülkiyet hakkı, haberleşme özgürlüğü gibi birçok hak, bu anayasa ile birlikte halka tanınmıştır. Bu nedenle Kanun-i Esasi'nin önemi büyüktür.
KANUN-İ ESASİ NEDİR?
Kanun-i Esasi, meşrutiyetin ilan edilmesini sağlayan 1876 yılı Osmanlı Devleti anayasasına verilen isimdir. Kanun-i Esasi ile birlikte, Osmanlı Devleti'nde mutlak monarşi sona ermiştir. Kanun-i Esasi, Avrupa Devletleri anayasalarına benzeyen bir anayasa olup, dönemine göre oldukça yenilikçidir. Bazı kaynaklar Sened-i İttifak'ı, Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olarak kabul etse de, Sened-i İttifak gerçek bir anayasa değildir. Sened-i İttifak, sadece anayasal bir belgedir. Ayrıca ilk anayasal belgedir, lakin anayasa niteliğini haiz değildir. Bu açıdan Kanun-i Esasi, Osmanlı Devleti'nin gerçek anlamda ilk anayasası olma özelliğine sahiptir. Kanun-i Esasi, Osmanlı Devleti'nin ilk ve son gerçek anayasasıdır. Lakin bu anayasa halk oylamasına sunulmadan yürürlüğe girmiştir.
Kanun-i Esasi'nin bir diğer önemi ise, ilk kez seçme ve seçilme hakkını halka tanımasından kaynaklanmaktadır. Bu anayasa ile devletin birçok organı anayasal şekilde düzenlenmiş ve yasama ile yürütme gibi görevlere ayrılmıştır. Osmanlı Devleti'nde Meclis-i Mebusan ve Ayanlar Meclisi isimli iki adet meclis kuruluştur. Lakin padişahın yetkisi yine de çok geniştir, zira padişahın meclisleri açma ve kapama yetkisi yine de bulunmaktadır.
KANUN-İ ESASİ NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?
Kanun-i Esasi tarihi 1876'dır. Peki kanuni esasi hangi padişah döneminde ilan edildi? Kanun-i Esasi, 2. Abdülhamit döneminde hazırlanıp, ilan edilmiştir. Kanun-i Esasi, 20 Nisan 1924 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Bunun sebebi ise 1924 anayasasının yürürlüğe girmesidir.
KANUN-İ ESASİ ÖZELLİKLERİ
Kanun-i Esasi'nin tarihimizde yeri oldukça büyüktür. Kanun-i Esasi özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;
KANUN-İ ESASİ MADDELERİ
Kanun-i Esasi, 12 bölüm ve toplamda 121 maddeden oluşmaktadır. Kanun-i Esasi, Osmanlı'nın içinde bulunduğu durum gözetildiğinde oldukça modern bir anaysa konumunda kalmaktadır. Kanun-i Esasi maddelerinden önemlileri şunlardır;
KANUN-İ ESASİ SONUÇLARI
Kanun-i Esasi'nin sonuçları arasında en önemlisi, Osmanlı Devleti'nde mutlak monarşinin bitmesidir. Bu anayasa ile birlikte Osmanlı Devleti'nde meşruti monarşi dönemi başlamıştır. Yani meşrutiyet ilan edilmiştir. Kanun-i Esasi, cumhuriyet yolunda atılan en önemli adımlar arasında yer almaktadır. Padişahın yetkilerini oldukça sınırlandırarak, 1924 anayasasına yol hazırlamıştır.
KANUN-İ ESASİ DEĞİŞİKLİKLERİ
1909 yılında Kanun-i Esasi'de bazı değişiklikler yapılmıştır. Kanun-i Esasi değişikliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür;