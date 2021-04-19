Keops Piramidi ne zaman yapıldı, özellikleri neler? Keops Piramidi hakkında bilgiler

Yunanca Pyramis adıyla bilinen piramitler üçgen dış yüzeylere sahip, üstte tek noktada birleşen bir yapıdır. Dünyanın farklı yerlerinde bulunan piramitler farklı medeniyetler tarafından inşa edilmiştir. Mısır'da firavun mezarı olarak tasarlanan piramitlerden en büyüğü Keops piramididir. Keops piramidi özellikleri incelendiğinde yapımında kullanılan matematik gün yüzüne çıkmaktadır. Bilinen en eski piramit olma özelliğine sahip olan Keops piramidi yaklaşık yirmi yılda inşa edilmiştir.

KEOPS PİRAMİDİ NE ZAMAN YAPILDI?

Mısır'ın başkenti Kahire'ye bağlı olan Gize'de üç piramit bulunmaktadır. Tarihsel açıdan oldukça önemli bir konumda yer alan Keops piramidi, Khufu ve Büyük piramitten en büyük ve en eski olanıdır. Antik olarak Keops'un Ufku adını alan Keops Piramidi milattan önce 2580-2560 yılları arasında inşa edilmiştir.

KEOPS PİRAMİDİ NEREDE?

Keops piramidi hakkında bilgiler tarih kitaplarında yer almaktadır. Oldukça görkemli bir yapı olan Keops piramidi, adını piramidi inşa Khufu'dan almıştır. İnşasının yaklaşık yirmi yıl sürdüğü düşünülen Keops piramidi Mısır'ın başkenti Kahire'de yer almaktadır. Keops piramidi, Kahire'ye bağlı Gize'de bulunan üç önemli piramitten biridir.

KEOPS PİRAMİDİ ÖZELLİKLERİ

Keops Piramidi anıtsal mezar olarak inşa edilmiştir ve Mısır firavunu Khufu'nun adını almıştır.

Milattan önce 2580-2560 tarihleri arasında inşa edildiği bilinen piramidin yapımı yaklaşık yirmi yıl sürmüştür.

Keops piramidi, 3800 yıldır dünyadaki en büyük hacim ve kütleye sahip olan piramittir.

Dünyadaki en uzun piramit olma özelliğini taşıyan Keops, 146,7 metre yüksekliğe sahiptir ve 4000 yıldır yükseklik rekoru kırılamamıştır.

Keops piramidi inşasında granit ve kireçtaşı malzemeler kullanılmıştır.

Orijinal Keops piramidinin dışı taş levhalarla kaplanmıştı.

Piramidin nasıl inşa edildiği gizemini korumakla birlikte varsayımlar bulunmaktadır. Piramidin, spiral formda bir rampa vasıtasıyla inşa edildiği varsayılmaktaydı.

Yapılan incelemelerle birlikte Keops piramidinde üç oda olduğu saptanmıştır.

Piramidin en üst kısmında yer alan odaya 'kraliçe odası' ya da 'kral odası' adları verilmiştir.

Keops piramidinin en alt tabaksının tam olarak bitirilmediği varsayılmaktadır.-

KEOPS PİRAMİDİ SIRLARI

Dünyanın en esrarengiz yapılarından biri olan Piramitlerin nasıl yapıldığı yıllardır cevap arayan bir sorudur. Piramitlerin yapımında kullanılan 170 bin ton ağırlığındaki taşların nasıl taşındığı net olarak bilinmemektedir. Piramitlerin inşası ile ilgili birçok teorem vardır. Mısırlı kölelerin inşa ettiği varsayılan piramitler firavun anıtı olarak tasarlanmaktaydı. İngiliz matematikçi John Taylor, Keops piramidi sırlarını çözmek için astrolojik çalışmalar yapmıştır. Keops piramidi özellikleri incelendiğinde derin bir araştırma sonucunda inşa edildiği gözlemlenmektedir. Kusursuz bir oranla tasarlanan piramitler içerisinde birçok gizem barındırmaktadır. Yazın serin, kışın sıcak olan Keops piramidi yüksekliği 1 milyarla çarpılınca Dünyayla Güneş arasındaki mesafe bulunmaktadır. Yapımı yaklaşık yirmi yıl süren Keops piramidinin içerisinde bir uçak boyutunda boşluk bulunmaktadır. Güneş saati olarak kullanılan piramitlerin yere düşürdüğü gölgeler yılın uzunluğunu ve mevsimleri belirlemekteydi. Açık yaranın piramidin içerisinde hızlıca iyileştiği söylenmektedir. Piramit içerisinde bulunan kirli suyun birkaç gün sonra arındığı da Keops piramidi sırlarından biridir.