Kireç asit mi baz mı? Kireç pH değeri ve kullanım alanları

Kirecin tarihi Eski Babil dönemine kadar dayanmaktadır. Kireç, Eski Bavil, Finike, Mısır, Hitit ve Pers İmparatorluklarında hava kireci olarak kullanılmış; bağlayıcı madde görevi görmüştür. Su kireci ise ilk defa Romalılar zamanında keşfedilmiş ve su içinde yapılan inşaatlarda kullanılmaya başlanmıştır.

KİREÇ ASİT Mİ BAZ MI?

Sönmemiş kireç adı ile de tanınan kalsiyum oksit; su ile reaksiyona girerse kalsiyum hidroksite yani sönmüş kirece dönüşür. Kireç, sönmüş kireç haline dönüştüğünde kuvvetli bazlar sınıfına dahil olur.

SÖNMEMİŞ KİREÇ PH DEĞERİ

Çok eski asırlardan beri kullanılan kireç, beyaz renkli ve inorganik esasa sahip bir bağlayıcı türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Kirecin ana maddesi olan kireç taşı, CaCO 3 yani kalsiyum karbonattan oluşur. Özel fırınlarda fırınlanan kireç taşı, kalsiyum okside dönüşür ve bu dönüşümden ticari adı sönmemiş kireç olan kalsiyum oksit ortaya çıkar.

Sönmemiş kireç, kuvvetli bazlar arasında yer alır. Kireç ph değeri kaçtır sorusuna verilebilecek cevap ise kuvvetli baz olan kirecin pH değerinin oldukça yüksek olduğudur. pH cetvelinde 0 – 7 arasında değer alan maddeler asit olarak adlandırılırken 7 – 14 arasındaki maddeler ise bazlar olarak tanımlanır. Bir baz, 14 pH'a yaklaştıkça bazik değeri artar ve daha kuvvetli bir baz haline gelir. Kirecin pH değeri ise 12,3 olarak karşımıza çıkar.

SÖNMÜŞ KİRECİN KULLANIM ALANLARI

Sönmüş kireç, hayatın birçok alanında farklı sektörler içerisinde sıklıkla kullanılır. Sönmüş kirecin kullanıldığı alanlardan bazıları şunlardır: