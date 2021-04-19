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Giriş Tarihi: 19.4.2021 10:29 Son Güncelleme: 19.4.2021 10:38

Kuzey Amerika’da kaç ülke var? Kuzey Amerika'daki ülke sayısı, isimleri ve başkentleri

Kuzey Amerika’da kaç ülke var? Kuzey Amerika'daki ülke sayısı, isimleri ve başkentleri

Kuzey Amerika ve Güney Amerika birlikte Amerika kıtasını oluşturmaktadırlar. Kuzey Amerika ve Güney Amerika birbirlerinden Panama Kanalı sayesinde ayrılmaktadırlar. Kuzey Amerika’da kaç tane ülke var sorusunun cevabı yazımızın devamında bulunmaktadır.

Kuzey Amerika Asya ve Afrika'dan sonra yüz ölçümü en büyük 3. Kıtadır. Ayrıca Asya, Afrika ve Avrupa'dan sonra nüfus yoğunluğu bakımından 4. En büyük kıtadır. Haritaya göre Güney Amerika'nın hemen üzerinde yer alan Kuzey Amerika pek çok güçlü ülkeyi içinde barındırmaktadır.

KUZEY AMERİKA'DA KAÇ ÜLKE VAR?

Amerika kıtası Kuzey Amerika ve Güney Amerika olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kuzey Amerika kıtasında Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere pek çok farklı ülke bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Amerika'da yer alan ülkeler arasında en önemli olandır. Kuzey Amerika'da yer alan bu ülkelerin çoğunluğunu deniz kıyısında bağlantılara sahiptir ve bu ülkeler deniz turizmi açısından önemlidirler.

Kuzey Amerika'daki ülkelerin çoğunluğu dünyada önemli yerlere sahiptirler. Bu ülkeler yalnızca ekonomik olarak değil, bunun yanında turistik olarak da çok önemli ülkelerdir. Kuzey Amerika Asya ve Afrika'dan sonra yüz ölçümü olarak en büyük kıtadır. Üzerinde bulunduğu kara kütlesine yeni dünya adı verilmektedir. Güney Amerika ile tek bağlantısı ise Panama Kanalı'dır.

Kuzey Amerika'daki ülke sayısı 23 olarak bilinmektedir. Bu ülkeler arasında 20 tanesinin Birleşmiş Milletler düzeyinde tanınırlığa sahip olduğu düşünülmektedir.

KUZEY AMERİKA'DAKİ ÜLKELERİN İSİMLERİ

Kuzey Amerika'da dünya için önem arz eden pek çok ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin başında ise Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri dünya için büyük bir güç oluştursa da Kuzey Amerika'da var olan diğer ülkeler de dünya için önemlidir. Kuzey Amerika'daki ülkeler ve ülkelerin başkentleri:

  • Amerika Birleşik Devletleri- Washington
  • Antigua ve Barbuda- Saint John's
  • Bahamalar- Nassau
  • Barbados- Bridgetown
  • Belize- Belmopan
  • Dominik Cumhuriyeti- Santo Domingo
  • Dominika
  • El Salvador- San Salvador
  • Grenada- Saint Georges
  • Guatemala- Guatemala
  • Haiti- Port Au Prince
  • Honduras- Tegucigalpa
  • Jamaika- Kingston
  • Kanada- Ottawa
  • Kosta Rika- San Jose
  • Küba- Havana
  • Meksika- Mexico
  • Nikaragua- Managua
  • Panama- Panama
  • Saint Kitts ve Nevis
  • Saint Lucia- Castries
  • Saint Vincent ve Grenadinler
  • Trinidad ve Tobago- Port of Spain

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Kuzey Amerika’da kaç ülke var? Kuzey Amerika'daki ülke sayısı, isimleri ve başkentleri
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