Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Lisan Eş Anlamlısı - İşte Lisanın Eş Anlamlısı Olan Sözcük
Giriş Tarihi: 19.4.2021 16:18 Son Güncelleme: 19.4.2021 16:18

Eş Anlamlısı - İşte Lisanın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Lisan Eş Anlamlısı - İşte Lisanın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Dilimizde birçok kelimenin anlamdaşı bulunduğu gibi kelimesinin de eş anlamlısı bulunmaktadır. Günlük konuşma dilinde de çokça kullandığımız bu kelimeler birçok kez “Lisan Eş Anlamlısı Nedir?” sorularıyla vatandaşların gündemine taşınıyor. Bu kelime Arapça kökenli olarak bilinirken Lisanın Eş Anlamlısı olan kelime ise Türkçe kökenlidir.

Dil bilgisi derslerinin olmazsa olmaz konusu eş anlamlı kelimler gün içerisinde birçok kişinin araştırma konusu haline geliyor. Lisan kelimesinin eş anlamlısı da özellikle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri esnasında çokça kez rastlanılmıştır. Yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan bu kelime grupları "Lisan Eş Anlamlısı Nedir?" gibi sorularla gündeme taşınıyor. İşte Lisan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Anlamdaş ifadesiyle de bilinen eş anlamlı kelimeler bilindiği üzere yazılışları aynı olan ancak anlamları aynı veya çok yakın olan sözcükleri tanımlamaktadır. Bu konuda birçok farklı örnek bulunurken genel olarak Türkçe kelimelerin eş anlamlıları yabancı kökenlidir.

Bu kelime örneklerinden birisi de "Lisan"dır. Lisan kelimesinin tek eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu da "Dil"dir.

LİSAN EŞ ANLAMLISI

Lisan kelimesinin eş anlamlıları

  1. Dil
Doktor Eş Anlamlısı - İşte Doktorun Eş Anlamlısı Olan Sözcük

ARKADAŞINA GÖNDER
Lisan Eş Anlamlısı - İşte Lisanın Eş Anlamlısı Olan Sözcük
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA