Mahremiyet nedir? Uzman yorumlarına göre çocuklarda mahremiyet eğitimi ne zaman verilmelidir?

Arapça kökenli olan mahrem kelimesinden türeyen mahremiyet, anlamı en çok araştırılan kelimelerden bir tanesidir. Türk Dil Kurumuna göre mahremiyet kelimesinin üç farklı anlamı bulunmaktadır. Birinci anlam; yakın akraba olması nedeniyle nikâh düşmeyen kişi. İkinci anlam; başkalarının duymaması, öğrenmemesi gereken, gizli olan şey. Üçüncü anlam olarak ise sırdaş demektir.

MAHREMİYET NEDİR?

Mahremiyet kelimesi Arapça mahrem kelimesinden türemiştir. Önce "Mahrem ne demek?" Sorusunun yanıtına bakalım. Mahrem TDK'ya göre; yakın akraba olması nedeniyle nikâh düşmeyen kişi anlamına gelirken bir başka anlamı da başkalarının duymaması, öğrenmemesi gereken, gizli olan şeydir. Bazı kaynaklarda da sırdaş anlamını taşımaktadır. Mahremiyet, "yasak, tabu, kutsal, özel alana veya hareme ait olan" anlamlarına gelmektedir.

Mahremiyet, kişinin özel hayatı şeklinde de yorumlayabiliriz. Bu özel hayat hem çocukların hem yetişkinlerin olabilir. Çocukların özel hayatına onlara zarar verecek şekilde müdahale edilmesi mahremiyet ihlaline yol açmaktadır. Bu yüzden mahremiyet eğitimleri verilerek özel bölge sınırı koyulabilir. Kurallar ve yasaklar çocukları baskı altında tutmak değil korumak için olmalıdır.

MAHREMİYET EĞİTİMİ NE ZAMAN VERİLMELİDİR?

Mahremiyet eğitimi hakkında uzmanların ortak görüşü çocuklarda 3 yaşından itibaren verilmesidir. Mahremiyet eğitimi özel ve önemli bir konu olduğu için eğitim esnasında kullanılan üsluba dikkat edilmelidir. Çocuklara bir uyarı şeklinde değil de; öğretici şekilde destek olmalıyız. Çocukları korkutacak ve endişeye düşerek konuşma dilinden uzak durmalıyız.

Mahremiyet eğitiminin en önemli bölümü elbette bedenleri konusunda bilmeleri gerekenlerdir. Yani buna ''dokunulmazlık sınırı'' denilmektedir. Bu konuyu daha açıklayıcı anlatmak gerekirse; bir çocuğu zorla sevmek, kucağına almak ve buna benzer hareketler mahrumiyet ihlaline girmektedir. Çocuklara hitap ederken takma isimler "Aşkım, sevgilim" örnekleri gibi kullanmak tehlikeli durumlara zemin hazırlayabilir.

MAHREMİYET EĞİTİMİ NASIL VERİLMELİDİR?

Mahremiyet eğitimin temel konusu beden gizliliğidir. Bu yüzden çocuklara mahrem bölgelerine dair bilgiler verilerek eğitime ilk adım atılmalıdır. Beden temizliği konusunda da aynı dönemde bilgi vermek yerinde olabilir. İnternet çağında yaşadığımız için çocuklarımıza sadece gerçek yaşantıda değil, sanal alem için de gerekli bilgiler verilmelidir. Kimlik numarası ve bilgisayar şifresi gibi özel bilgilerini kimseyle paylaşmaması gerektiği öğretilmelidir. Ayrıca ev adresi, aile bilgisi gibi detaylarında verilmemesi gerektiği hatırlatılmalıdır. 6 yaşından büyük çocuklar için acil numaralar öğretilmelidir. Mahremiyet eğitiminin en önemli parçası kesinlikle iyi bir iletişimdir. Uygun zaman ve uygun ortam seçilerek bu eğitim gerçekleştirilmelidir. Çocuklara hediye vaat ederek eğitim vermeyi denemeyiniz. Eğer bu konularda sıkıntı yaşarsanız uzman psikologlardan yardım alabilirsiniz.