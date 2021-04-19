MGO asit mi baz mı? MGO yaygın adı ve molekül ağırlığı nedir?

MGO nedir sorusuna ateşe oldukça dayanıklı, birçok farklı alanda kullanılabilen yaygın olarak ilaçlarının ve bazı katkı maddelerinin içinde bulunan bir bileşiktir cevabını verebiliriz. Magnezyum oksit ismi ile bilinen MGO, bazik özelliktedir.

MGO NEDİR?

Magnezyum oksit MgO yaygın adı ile magnezya, doğada periklaz olarak var olmaktadır ve bir magnezyum kaynağıdır. MgO, beyaz higroskopik bir katı mineral olarak karşımıza çıkar. Magnezyum oksit, ampirik bir formüle sahiptir ve iyonik bağ ile bir arada tutulan Mg2+ ve O2- iyonlarından oluşmaktadır. Magnezyum oksit; su ile tepkimeyye girdiğinde magnezyum hidroksit oluşur. Oluşan bu bileşik ısıtılırsa nemi uzaklaştırmak mümkün olabilmektedir.

"Magnezyum oksit" normal standartlarda MgO anlamına gelmektedir. Magnezyum peroksit (MgO 2 ) ise bir bileşik olarak bilinir. Evrimsel süreç kristal yapı tahminlerine göre MgO 2 , 116 GPa'nın (gigapaskal) üzerinde seviyeye sahip basınçlarda termodinamik olarak kararlı olmaktadır ve yarı iletken bir suboksit olan Mg 3 O 2 , 500 GPa'nın üzerinde termodinamik olarak kararlı olmaktadır. Kararlılığı sebebiyle, MgO, kristallerin titreşim özelliklerini araştırmak amacıyla bir model sistem olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda yüksek ısıya oldukça dayanıklı bir madde olan magnezyum oksit pek çok farklı sektörde ve alanda kullanılır.

Magnezyum oksit, doğal halinde beyaz renkte bulunur ve katı bir mineraldir.

MGO ASİT Mİ BAZ MI

Magnezyum oksit, bazik özelliklere sahip bir metal oksittir. Sulu çözeltileri içerisine hidroksit iyonu (OH-) çıkarabilen bileşiklere baz adı verilir. Bazlar da tıpkı asitler gibi su içerisinde iyonlarına ayrışır ve çözünür. Bu sebeple sulu çözeltileri elektrik akımını iletmektedir. Bazların tatları acımsıdır, kırmızı turnusol kağıdını mavi renge çevirirler. Yakıcı ve tahriş edicidirler. Asitlerle etkileşir ve tuzları oluştururlar. El içinde kayganlık hissi uyandırmaktadırlar. Aynı zamanda metallerin oksijen ile yaptıkları bileşikler (metal oksitler) su ile reaksiyona girer ve bazik çözeltiler oluşturur. Bu sebeple bazik oksit ya da anhidrobaz olarak bilinirler.

MGO MOLEKÜL AĞIRLIĞI

Magnezyum oksidin molekül ağırlığı 40,304 g/mol olmaktadır. MgO'nun erime sıcaklığı 2,852 °C iken kaynama sıcaklığı ise 3,600 °C olmaktadır. MGO bileşiğinin adı ise aynı zamanda yaygın adıdır ve magnezyum oksittir.

MGO KULLANIM ALANLARI