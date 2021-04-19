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Giriş Tarihi: 19.4.2021 16:16 Son Güncelleme: 19.4.2021 16:16

Neşe Eş Anlamlısı - İşte

Neşe Eş Anlamlısı - İşte Neşenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

’de yer alan kelimelerin aynı zamanda anlam ve tür bakımından birebir karşılığı olan anlamdaşı da (eş anlamlısı) bulunmaktadır. Bu kelimelerden birisi de Neşe sözcüğüdür. Aynı zamanda Türkçe’de kişi adı olarak da kullanılan bu güzel sözcüğün eş anlamlısı (anlamdaşı) ile ilgili bilgileri merak ederek öğrenmek isteyenler “Neşe Eş Anlamlısı Nedir?” sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. () güncel Türkçe sözlük ile Neşe Eş Anlamlısı Nedir? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Eş anlamlı kelimelerin (anlamdaş) Türk dilindeki önemi oldukça fazladır. Eğitim-Öğretim kurumlarında öğrencilere verilen Türkçe derslerinde konu olarak okutulmasının yanı sıra, hemen herkesin günlük yaşamında kullanmış olduğu yazı ve konuşma dillerindeki kullanımıyla bu önemi karşımıza çıkmaktadır. Bahsettiğimiz eş anlamlı (anlamdaş) kelimelerden birisi de "Neşe" sözcüğüdür. Neşenin eş anlamlısı olan sözcük merak edilerek "Neşe Eş Anlamlısı Nedir?" sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük ile Neşe Eş Anlamlısı Nedir? sorusu yanıtları ve diğer tüm detaylar şöyle...

NEŞE EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Neşe sözcüğünün Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükte yer alan eş anlamlıları (anlamdaşları)

  • Sevinç
  • Şetaret
  • Mutluluk

olarak yer almaktadır.

Kurallı ve anlamlı bir Türkçe cümle kurulduğunda "Neşe" kelimesi yerine yukarıda yer alan kelimeler koyulduğunda, cümlenin anlamında farklılık, düzeninde, kuralında bozulma meydana gelmeyecektir.

NEŞE NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe sözlüğünde Neşe kelimesine ilişkin isim türünde yer alan anlamlar şu şekilde;

  • Anlam 1: Mutluluk halinin ortaya çıkardığı ve dışarıdan belli olan sevince verilen addır.
  • Anlam 2: Hafif olarak sarhoş olma durumu diğer bir deyişle çakırkeyiflik hali.

DEYİM

Türk Dil Kurumu (TDK) atasözleri ve deyimler sözlüğünde yer alan bilgilere göre Neşe kelimesiyle kurulan deyimler ve anlamları şu şekilde;

NEŞESİ KAÇMAK

  • İçerisinde bulunduğu sevinci kaybetmek, keder sahibi olmak.

NEŞESİNİ BULMAK

  • Duygusal durumunun neşeli bir hale gelmesi, neşeli durumda olmak.

KİŞİ ADI

Türk Dil Kurumu (TDK) kişi adları sözlüğünde Arapça kökenli olduğu ve kız isimleri arasında yer alan Neşe adının anlamı Sevinç, mutluluk olarak açıklanmıştır.

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Neşe Eş Anlamlısı - İşte Neşenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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