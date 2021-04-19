Neşe Eş Anlamlısı - İşte Neşenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Eş anlamlı kelimelerin (anlamdaş) Türk dilindeki önemi oldukça fazladır. Eğitim-Öğretim kurumlarında öğrencilere verilen Türkçe derslerinde konu olarak okutulmasının yanı sıra, hemen herkesin günlük yaşamında kullanmış olduğu yazı ve konuşma dillerindeki kullanımıyla bu önemi karşımıza çıkmaktadır. Bahsettiğimiz eş anlamlı (anlamdaş) kelimelerden birisi de "Neşe" sözcüğüdür. Neşenin eş anlamlısı olan sözcük merak edilerek "Neşe Eş Anlamlısı Nedir?" sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük ile Neşe Eş Anlamlısı Nedir? sorusu yanıtları ve diğer tüm detaylar şöyle...

NEŞE EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Neşe sözcüğünün Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükte yer alan eş anlamlıları (anlamdaşları)

Sevinç

Şetaret

Mutluluk

olarak yer almaktadır.

Kurallı ve anlamlı bir Türkçe cümle kurulduğunda "Neşe" kelimesi yerine yukarıda yer alan kelimeler koyulduğunda, cümlenin anlamında farklılık, düzeninde, kuralında bozulma meydana gelmeyecektir.

NEŞE NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe sözlüğünde Neşe kelimesine ilişkin isim türünde yer alan anlamlar şu şekilde;

Anlam 1: Mutluluk halinin ortaya çıkardığı ve dışarıdan belli olan sevince verilen addır.

Mutluluk halinin ortaya çıkardığı ve dışarıdan belli olan sevince verilen addır. Anlam 2: Hafif olarak sarhoş olma durumu diğer bir deyişle çakırkeyiflik hali.

DEYİM

Türk Dil Kurumu (TDK) atasözleri ve deyimler sözlüğünde yer alan bilgilere göre Neşe kelimesiyle kurulan deyimler ve anlamları şu şekilde;

NEŞESİ KAÇMAK

İçerisinde bulunduğu sevinci kaybetmek, keder sahibi olmak.

NEŞESİNİ BULMAK

Duygusal durumunun neşeli bir hale gelmesi, neşeli durumda olmak.

KİŞİ ADI

Türk Dil Kurumu (TDK) kişi adları sözlüğünde Arapça kökenli olduğu ve kız isimleri arasında yer alan Neşe adının anlamı Sevinç, mutluluk olarak açıklanmıştır.