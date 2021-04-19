Nizamülmülk kimdir, sözleri ve eserleri nelerdir? Nizamülmülk nasıl öldü?

Büyük Selçuklu Devleti vezirlerinden belki de en çok bilineni olan Nizamülmülk, 1018 yılında İran'da, Tus şehrinde doğmuş ve 1092 yılına kadar yaşamıştır. 1063 yılından itibaren Selçuklu sultanı Alparslan'ın yanında ç alışmaya başlamıştır. Bir yıl sonra ise Alparslan'ın veziri olarak görev yapmaya başlamıştır. Sultan Alparslan döneminde ve ondan sonraki hükümdar Melikşah döneminde Selçuklu veziri olarak görev yapmıştır. Nizamülmülk, en çok Siyasetname adlı eseriyle tanınır. Nizamülmülk bu eserini, Selçuklu Sultanı Melikşah'ın talebi üzerine yazmıştır. Siyasetname devlet yönetimi ve teşkilatıyla ilgili ilkelerin ortaya konulduğu bir eserdir.

NİZAMÜLMÜLK SÖZLERİ

Nizamülmülk'ün Siyasetname adlı eserinde yer alan bazı sözler:

Âlimlerle meşveret yapmalı ve onların tavsiyelerini dikkate almalıdır.

Sultan, ilimle ve ilim adamlarıyla dost olmalıdır.

Yönetici, yapacağı her işte Allah'ın rızasını gözetmeli. O'nun emrine boşun eğerek yoluna ve kuluna hizmet etmelidir.

Herkes liyakatine göre değerlendirilmelidir. Kişide aranması gereken şey mülk değil hünerdir. Soyu sopu belli olan kimseler varken devlet vazifesi ne idüğü belirsiz olanlara verilmemelidir.

Devletin bekası için ehil olmayan kimselere iş buyurulmamalıdır.

Acelecilik, kudretlilerin değil, zayıfların işidir.

NİZAMÜLMÜLK NASIL ÖLDÜ?

Selçuklu veziri Nizamülmülk, 1092 yılında haşhaşilerden biri tarafından şehit edilmiştir. Nizamülmülk ölümü üzerine halk ve ordu içinde ciddi tepkiler ortaya çıkmıştır. Tepkileri dindirmek için Selçuklu Sultanı Melikşah'ın ordu içinde dolaşarak askerleri sakinleştirdiği rivayet edilir.

NİZAMÜLMÜLK TARAFINDAN KURULAN MEDRESELER

Nizamülmülk, Selçuklu Devleti içinde tarihsel öneme sahip olan ve kendisinin adıyla anılan "Nizamiye Medreseleri"ni kurmuştur. Nizamiye Medreselerinin merkez konumda bulunanı ve en büyüğü, Bağdat'ta kurulan Nizamiye Medresesi'dir. Bunun haricinde Isfahan, Musul, Nişabur, Basra, Belh gibi farklı kentlerde Nizamiye Medreseleri kurulmuştur. Nizamiye Medreseleri, Selçuklu Devleti için görev yapacak olan önemli kişiler yetiştirmenin yanında, Sünni inancın yaygınlaştırılması yönünde politik bir görev de üstlenmiştir.