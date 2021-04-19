OBP puanı hesaplama nasıl yapılır? OPB puanı nedir, yerleştirme puanını nasıl etkiler?

OBP yani açılımı ortaöğretim başarı puanı, üniversite sınavına giren adaylar için yerleştirme puanının belirlenmesini sağlayan etkenlerden bir tanesidir. Sınava giren öğrencinin lise hayatı boyunca her yıl yaptığı 100 üzerinden değerlendirilen not ortalaması vardır. Bu öğrencinin lise öğreniminde 4 yıl boyunca yapmış olduğu ortalamaların ortalaması alınır ve bunun sonucunda diploma notu elde edilmiş olur. Diploma notu da 100 üzerinden değerlendirilir. Diploma notunun 5 ile çarpılmış hali bize OBP yani ortaöğretim başarı puanını vermiş olur.

OBP PUANI YERLEŞTİRME PUANINI NASIL ETKİLİYOR?

En düşük OBP 250 en yüksek OBP 500 puandır. Puanların oluşturulması sırasında okul türünün önemi yoktur. Anadolu imam hatip lisesi ya da fen lisesinden mezun olan bir öğrencinin OBP puanının hesaplanmasında mezun olduğu lisenin hiçbir önemi yoktur. Hepsinde aynı hesaplama yöntemi kullanılmaktadır. OBP 0.12 ile çarpıldığında ise yerleştirme puanına eklenecek puan karşımıza çıkıyor. Karşımıza çıkan bu puan ise ham puana eklenerek yerleştirme puanını oluşturuyor.

OBP PUANI NASIL HESAPLANIR?

Yerleştirme puanı hesaplanırken diploma notunu ilk önce 5 ile sonra çıkan sonuç ise 0.12 katsayısıyla çarpılıyor. Bunun sonucunda çıkan sonuç sınav puanlarına (TYT ve AYT) ekleniyor. Böylece sınava giren adayın yerleştirme puanı belli olmuş oluyor. Örnek verecek olursak, üniversite sınavına giren adayın diploma puanı 90 olan bir adayın OBP si şu şeklide hesaplanıyor: 90x5=450, 450x0.12=54. Adayın üniversite sınav puanına 54 puan eklediğimiz zaman adayın yerleştirme puanı orta çıkmış oluyor. En yüksek eklenecek puan ise 60 olabiliyor.

OBP NE KADAR GERİ ATAR?

Bu soruların cevabı kesin olmamakla beraber atabilir ya da atmayabilir. OBP yi etkileyen diploma puanı ne kadar yüksek olursa aday o kadar rahat olacaktır. Sadece %12 etkilese de aslında üniversite sınavında %12 de çok önemlidir. Örneğin, 2019 yılında sınav puanı 430 ve diploma notu 98 olan bir öğrencinin sınav sıralaması 11100 yerleştirme sıralaması 9100 iken yine sınav puanı 430 ve diploma notu 49 olan bir adayın 11100 yerleştirme sıralaması 17500 e gerilemektedir.