Tasavvur etmek ne demek? Tasavvur nedir, eş anlamlısı var mı?

Tasavvur kelimesinin kökeni Arapçadan gelmektedir. Tasavvur kelimesi için TDK ya bakıldığında ise bu kelimenin anlamı karşımıza 'hayal etme, zihinde göz önüne getirme, zihinde canlandırma' ve 'tasarım' olarak gelmektedir. Bu kelime gündelik hayatta karşımıza özellikle 'tasavvur etmek' olarak grup halinde çıkacaktır.

TASAVVUR NE DEMEK?

Tasavvur kelimesinin birden çok anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar 'Hayal etme, zihinde canlandırma ya da göz önüne getirme', 'tasarlama, tasarım' ve 'amaç, düşünce, niyet veya maksat' olarak karşımıza çıkmaktadır. Günlük hayatta yaygın olarak 'hayal etme, zihinde canlandırma, göz önüne getirme' anlamını kullanır ve duyarız. Bununla ilgili örnek cümle kurmak gerekirse "Eğer tasavvur ettiğiniz araba bu şekilde değilse başka arabalara da bakabiliriz."

Tasavvur etmek anlamı kelime grubu olarak yine 'hayal etmek, zihinde canlandırmak' anlamına gelmektedir. Bu kelime grubu ile ilgili örnek verecek olursak "Allah'ı hiçbir şekilde tasavvur etmek mümkün değildir."cümlesi bu kelime grubu için iyi bir örnek olacaktır.

TASAVVUR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI VAR MIDIR?

Bu sorular da akıllara takılan ve herkesin merak ettiği sorular arasındadır. Tasavvur kelimesinin yerine kullanılabilecek birçok kelime vardır. Bu kelimler birbiri yerine kullanılabilir. Bu kelimeler 'düşünce, hayal, maksat, plan, niyet, amaç, canlandırma, ve tasarım' olarak karşımıza çıkar. Bu kelimelerle ilgili bazı cümle örnekleri ise şunlardır:

"Annem bu konudaki düşüncelerini hiç kimseyle paylaşmamayı tercih ediyordu."

"Mustafa Kemal hayallerin değil hakikatlerin adamıydı."

"Bu hareketi yapmamdaki amaç sana bir ders vermektir."

"Ödevleri yapmadan önce bununla ilgili planlar yaptık."

"İyi niyetli insanlar olabilmek her şeyden önemlidir."

"Şirketimizin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapacak olmanız bizim için çok önemlidir."

"Küçük çocuk sesini duyduğu yaşlı kadının yüzünü kafasında canlandırmaya çalışıyordu."

"Yeni mezun olan mimarın yaptığı tasarım herkes tarafından çok sevildi."