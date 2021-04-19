Üçgenin iç açıları toplamı kaç derece? Üçgenin iç açıları toplamı kaçtır?

Geometri, matematiğin uzamsal ilişkiler ile ilgilenen alt dalıdır. Üçgende düzlem geometrisinin temel şekillerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İlkokul, ortaokul ve lise de üçgen ile ilgili birçok konu yer almakta olup, kenarlarına ve açılarına göre çeşitlendirilmektedir. Üçgenin iç açılarına göre de birçok problem çözüme kavuşturulur.

ÜÇGENİN İÇ AÇILARI TOPLAMI KAÇTIR?

Üçgenlerde iki kenar arasında kalan ve iç tarafa doğru olan açıklığa iç açı denilir. Bir üçgenin de 3 iç açısı vardır. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Üçgende bir dış açı, kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir.

Tüm kenarları eşit olan üçgen olup iç açılarının her biri 60°'dir. Tabanlara indirilen dikmeler hem açıortay, hem de kenarortaydır.

ÜÇGENİN İÇ AÇILARI TOPLAMI KAÇ DERECE?

Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180°, dış açılarının toplamı 360°'dir. [AB]U[AC]U[BC]= ABC Burada A, B ve C noktaları üçgenin köşeleri ve [AB],[AC],[BC] doğru parçaları üçgenin kenarlarıdır.