Zaç yağı asit mi baz mı? Zaç yağı pH değeri ve kullanım alanları

Zaç yağı, oldukça yüksek yoğunluklu ve şeffaf renki sıvı bir forma sahiptir. Lise sınavlarında ve üniversiteye giriş sınavlarında kimya dersinde sıklıkla karşımıza çıkan sülfürik asidin kaynama sıcaklığı ise oldukça yüksektir. Bu sebeple uçuculuğu da oldukça düşüktür.

ZAÇ YAĞI NEDİR?

Zaç yağı, bir diğer adı ile sülfürik asit, H 2 SO 4 formülüne sahip mineral tipli bir asittir. Renksiz ve yağımsı bir formüle sahip olan sülfürik asit, doğada sıvı formda bulunur. Sanayide de sıklıkla karşımıza çıkan zaç yağı, oldukça kuvvetli bir asittir. Zaç yağı pH değeri, 0.3 olarak karşımıza çıkar. Bu pH değeri oldukça yüksek asidik değerli asitlerde bulunmaktadır.

Suda çözünebilen ve kimya sanayinde de sıklıkla kullanılan zaç yağı, bu sebeple akü asidi olarak da tanınmaktadır. Zaç yağının saf halde ve 25 derecedeki yoğunluğu 1,834 olmaktadır. 10,5 santigrat derecede donarken 318 derecede ise kaynar.

Zaç yağı, su ile karıştırıldığı zaman oldukça yüksek bir ısı açığa çıkartmaktadır. Tehlikeli sıçramalara yol açabileceğinden zaç yağını su ile karıştırırken suyu aside ilave etmek doğru olmayacaktır. Bunun yerine az az asidin suya eklenmesi gerekmektedir. Zaç yağı aynı zamanda çok güçlü bir asit olduğu için insan tenine de zararlıdır. Bu sebeple sülfürik asidin cilde temas etmemesi için bütün önlemler alınmalı; eğer sülfürik asit cilde temas ederse de en kısa sürede bir uzmana başvurulmalıdır. Asitler için yapılacak müdahaleler birbirinden farklı olduğu için, sülfürik asitte uygulanması gereken yöntem cildin hemen kurulanması ve suyla yıkanması gerekir. Başlangıçta kurulama yapmadan cilt suyla yıkanmaya çalışılmamalıdır.

Doğada saf halde bulunmayan sülfürik asit, sanayi alanında değme yöntemiyle veya kurşun odalar yoluyla üretilmektedir. Bu işlemde kükürt dioksit farklı katalizatörler ile oksijenle yükseltgenmekte böylece kükürt triokside dönüştürülmekte ve sonrasında elde edilen kükürt trioksit suyla tepkimeye sokulmakta ve sülfürik asit elde edilmektedir. Elde edilen sülfürik asit, çeşitli derişimler ile boyar madde, patlayıcı madde, gübre, pigment, ilaçlama, inorganik tuz, petrol arıtım ve metalürji alanlarında kullanılmaktadır.Sülfürik asit aynı zamanda bazı pillerin yapımında da kullanılır. Elektriği iletme özelliği bulunmaktadır. Piyasadaki sülfürik asitler genellikle % 78,93 - 98 derişikli olmaktadır.

ZAÇ YAĞI ASİT Mİ BAZ MI?

Zaç yağı ya da teknik adı ile sülfürik asit, adından da anlaşılabileceği gibi bir asit olarak karşımıza çıkar. Zaç yağının pH'ı 0.3'tür. Bu da zaç yağının oldukça güçlü bir asit olduğunu göstermektedir. Birçok alanda kullanılan sülfürik asit aynı zamanda çoğu insan tarafından da tanınmaktadır.

ZAÇ YAĞI KULLANIM ALANLARI

Endüstride pek çok alanda kullanılan sülfürik asit, özellikle amonyum sülfat üretiminde, gübre üretiminde, patlayıcı yapımında, boya endüstrisinde ve petro kimya sanayisinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Formülü H2SO4 olan sülfürik asit, oldukça güçlü bir mineral asididir. Su içerisinde her konsantrasyonda çözülmesi mümkündür. Bu sebeple yukarıdaki kullanım alanlarının yanı sıra çeşitli pillerin yapımında da sülfürik asitten yararlanıldığını görebiliriz. Sülfürik asit halk arasında akü asidi olarak da bilinmektedir. Zaç yağının elektriği ileten ve suda çözündüğü zaman çok yüksek ısı çıkaran bir madde olduğunu da unutmamak gerekir.