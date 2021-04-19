Zarf fiil ekleri nasıl kodlanır? Zarf fiil kodlama nasıl yapılır?

Sıfat fiil ve isim fiil eklerini akılda tutmak öğrencilerin çoğu için kolaydır. Çünkü sıfat fiil ve isim fiil ekleri kısa ve ezberlenmesi kolay kısa eklerden oluşmaktadır. Ancak zarf fiiller onlardan farklı olarak daha uzun eklere ve sayıca daha fazla eke sahiptir. Bu noktada öğrenciler kodlayarak akılda tutmaya çalışabilmektedirler. Yazının devamında sizler için zarf fiil ekleri nasıl kodlanır sorusunu cevapladık.

ZARF FİİL EKLERİ KODLAMASI

Sıfat fiil ekleri ve isim fiil ekleri daha az ve ezberlemesi daha kolay eklerken zarf fiil ekleri daha uzun olduğu için ezberlemesi ve akılda tutması daha zordur. Zarf fiil eklerini ezberlemenin zorlaştığı zamanlarda öğrenciler kodlama şeklinde ezberlemeye başlarlarsa zarf fiillerin akılda kalıcılığı artacaktır. Zarf fiil ekleri: -ken, ince, -e e, -ip, -arak, -madan, -maz, -casına, -dıkça, -meksizin'dir. Zarf fiil ekleri bu şekilde ezberlenmeye çalışırsa ezberlemeye çalışan kişinin işi zorlaşacaktır.,

Zarf fiil kodlama uzun ve karışık ekleri ezberlemeyi kolaylaştıracak bir yöntemdir. Kodlama yöntemi yalnızca zarf fiilleri ezberlemek için değil, ezber gerektiren çoğu derste faydalı olmaktadır. Kodlama yapmak isteyen kişiler, genelde nasıl kodlama yapacaklarını bulmakta sorun yaşayabilmektedirler. Zarf fiil kodlama örnekleri şunlardır:

Ali madan dağında yaramazken ince ip atarak incelmeksizin dikçe durdu.

Kenyalı asiye ince ipi araklamadan gittiğinde oldukça

KALIPLAŞMIŞ ZARF FİİLLER

Zarf fiiller fiilimsi olarak kullanılmalarının yanında birleşik olan cümlelerde bağlaç görevinde kullanılabilmektedirler. Cümlelerde zarf görevinde kullanılmaktadırlar. Zarf fiillerin bazıları zaman bildirirken bazıları durum bildiren zarf fiiller olarak görev yapabilmektedir. Sıfat fiiller bazen kalıplaşmış sözcükler oluşturabilseler de zarf fiillerde bu durumla çok sık karşılaşılmaz.

Zarf fiillerin neler olduğunu bulmak için öncelikle cümlenin yüklemi bulunmalıdır. Sonrasında yükleme ne zaman veya nasıl soruları sorulur. Bu soruların cevabı zarf fiili verecektir. Ne zaman sorusunun cevabı zaman bildiren zarf fiilleri bulmamızı sağlarken nasıl sorusunun cevabı durum bildiren zarf fiilleri bulmayı sağlamaktadır.

Zarf fiiller bağlama anlamında kullanıldığında -ıp, -ip, -up, -üp eki alırlar. Bağlaca en yakın bu zarf fiil türüne bağlama zarf fiili de denilmektedir.

Eyleme -erek, -a, -e, -meden, -meksizin, -asıyam ekleri eklenerek durum zarfı görevi gören bu zarf fiil çeşidine durum zarf fiilleri denmektedir. Bu ekler eklendikleri zarf fiilerde sebep anlamı oluşturmaktadır.

Zarf fiillerin zaman zarf fiilleri olarak kullanılmasında ise eyleme -dikçe, -dığında, -eli, -ir -mez, -inceye -dek, -ken ekleri eklemek gerekmektedir.

ZARF FİİL ÖRNEKLERİ

Bağlama Zarf Fiilleri

Arabaya binip uzaklaştılar.

uzaklaştılar. Derse katılıp bilgilerini tazelediler.

bilgilerini tazelediler. Yürürken düşüp bacağını acıttı.

bacağını acıttı. Bardak kırılıp elimi kesti.

Bu örneklerde zarf fiil bağlaca yakın bir görevde kullanılmıştır.

Durum Zarf Fiilleri

Bebek ağlayarak ortalığı ayağa kaldırdı.

ortalığı ayağa kaldırdı. Gide gele ayağımız alıştı.

ayağımız alıştı. Nefes nefese kalarak sözlerini tamamladı.

sözlerini tamamladı. Hocaları durmaksızın ödev veriyordu.

Bu örneklerde zarf fiil durum bildiren anlamında kullanılmıştır. Yükleme sorulacak olan nasıl sorusu bu zarf fiilleri bulmakta yardımcı olmaktadır.

Zaman Zarf Fiilleri

Yol gittikçe uzuyordu.

uzuyordu. O gelinceye dek biz burada bekleyelim.

biz burada bekleyelim. Defteri kapatır kapatmaz bilgisayarın başına geçti.

bilgisayarın başına geçti. Onu göreli daha dört gün oldu.

Bu örneklerde zarf fiil zaman bildiren anlamında kullanılmıştır. Yükleme sorulacak bir ne zaman sorusu zaman zarf fiillerini bulmakta yardımcı olmaktadır.