Zıt anlamlı kelimeler örnek listesi - Zıt anlamlı kelimeler nelerdir?

Zıt anlamlı kelimeler hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkmaktadır. Zıt anlamlı kelimeler örnek listesi hazırladık, detaylı şekilde aşağıdan inceleyebilirsiniz. Zıt anlamlı kelimeler genellikle nitelik veya nicelik bildiren sözcüklerde yani sıfat ve zarf özelliğindeki sözcüklerde bulunur. Türkçemizde her sözcüğün eş anlamlısı olmadığı gibi zıt anlamlısı da yoktur. İşte zıt anlamlı kelimeler örnek listesi…

ZIT ANLAMLI KELİMELER NEDİR?

Zıt anlamlı kelimeler; anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen kelimelere denir. Birbiriyle çelişen özellikler barındırırlar. Yani bir kelimenin zıt anlamlısı, o kelimenin tam olarak tersini ifade etmektedir. Her kelimenin zıt anlamı da yoktur. Fiillerin ve bazı sıfatların olumlu-olumsuz biçimleri zıtlık oluşturmaz. Bu durumda zıt anlamı olmayan kelimeleri yakın anlamlı kelimeler ile ifade etmek mümkün olmaktadır. Bir kelimesinin zıt anlamlısı ne demek? Sorusunun yanıtı için sizlere örnekler hazırladık.

ZIT ANLAMLI KELİMELER NELERDİR?

Zıt anlamlı sözcükler, bir kelimenin karşıt anlamı olduğundan bahsetmiştik. Konuyu daha iyi anlayabilmeniz için sizlere en çok kullanılan zıt anlamlı kelimeler listesini hazırladık.

ZIT ANLAMLI KELİMELER ÖRNEKLERİ

İşte zıt anlamlı kelimeler listesi:

Acı - Tatlı

Aç - Tok

Açmak - Kapatmak

Afacan - Uslu

Ağır - Hafif

Ağlamak - Gülmek

Ak - Kara

Akşam - Sabah

Aktif - Pasif

Alçakgönüllü - Kibirli

Alıcı - Satıcı

Alt - Üst

Aptal - Akıllı

Artı- Eksi

Ast - Üst

Aşağı - Yukarı

Aydınlık - Karanlık

Aynı - Farklı

Az - Çok

Azalmak - Çoğalmak

Barış - Savaş

Barışmak - Darılmak

Başlamak - Bitirmek

Bayat - Taze

Birinci - Sonuncu

Boş - Dolu

Bölme - Çarpma

Bulmak - Kaybetmek

Cesaret - Korkaklık

Cesur - Korkak

Ceza - Ödül

Cılız - Gürbüz

Cimri - Cömert

Çalışkan - Tembel

Çekmek - İtmek

Çıkmak - İnmek

Çıkarma - Toplama

Binmek - İnmek

Girmek - Çıkmak

Çukur - Tümsek

Dahil - Hariç

Dar - Geniş

Derin - Sığ

Dert - Derman

Diri - Ölü

Doğal - Yapay

Doğru - Yanlış

Dost - Düşman

Düz - Eğri

Düzenli - Dağınık

Eksik - Fazla

Erkek - Kadın

Erken - Geç

Esaret - Özgürlük

Evet - Hayır

Galip - Mağlup

Geçmiş - Gelecek

Gelir - Gider

Gelmek - Gitmek

Genç - İhtiyar/Yaşlı

Gerçek - Hayal

Giriş - Çıkış

Gösterişli - Sade

Güney - Kuzey

Güzel - Çirkin

Hayır - Şer

Hızlı - Yavaş

Islak/Yaş - Kuru

Issız/Tenha - Kalabalık

İç - Dış

İhracat - İthalat

İlk - Son

İlkel - Medeni

İndirim - Zam

İniş - Yokuş

İyi - Kötü

Kabul - Ret

Kâr - Zarar

Katı - Sıvı

Kolay - Zor

Masum - Suçlu

Nazik - Kaba

Neşe - Keder

Neşeli - Üzgün

Önce - Sonra

Övmek - Yermek

Öz - Üvey

Özel - Resmî

Özgür - Tutsak

Perakende - Toptan

Saf - Kurnaz

Sağ - Sol

Sağlam - Çürük

Sayısal - Sözel

Sert - Yumuşak

Sevinç - Üzüntü

Sevinmek - Üzülmek

Seyrek - Sık

Sıcak - Soğuk

Somut - Soyut

Sorun - Çözüm

Şişman - Zayıf

Taban - Tavan

Tek - Çift

Tekil - Çoğul

Uyumak - Uyanmak

Üretici - Tüketici

Üretim -Tüketim

Var - Yok

Yerli - Yabancı

Kaybetmek - Kazanmak

Biriktirmek - Harcamak

Unutmak - Hatırlamak

Almak - Vermek

Sevmek - Nefret Etmek

Kabul etmek - Reddetmek

Atmak - Yakalamak

Acıkmak - Doymak

Üretmek - Tüketmek

Dağıtmak - Toplamak

Toplamak - Çıkarmak

Çarpmak - Bölmek

Evlenmek - Boşanmak

Doldurmak - Boşaltmak

Uyutmak - Uyandırmak

Uzatmak - Kısaltmak