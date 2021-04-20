Ağız ve diş sağlığı mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Ağız ve diş sağlığı bölümü mezunları nerelerde çalışır?

Üniversite sınavının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler kendilerine uygun bölümler hakkında daha fazla araştırma yapmaya başladılar. En merak edilen bölümlerden birisi de ağız ve diş sağlığı bölümüdür. Ağız ve diş sağlığı bölümü hakkında bilinmesi gereken pek çok husus vardır. Ağız ve diş sağlığı bölümü dersleri nelerdir? Ağız ve diş sağlığı mezunlarının maaşları nelerdir? Ağız ve diş sağlığı bölümü hakkında tüm merak edilenler ve cevapları bu yazıda...

Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Ağız ve diş sağlığı bölümü mezunu kişiler çalıştıkları yerlerde diş hekimi yardımcısı sayılırlar. Diş hekiminin gözetimi altında bazı işler yaparlar. Ağız ve diş sağlığı bölümü mezunu kişilerin görevi olan birçok şey vardır. Ağız ve diş sağlığı mezunlarının görevlerinden bazıları şunlardır:

Diş hekiminin hastanın ağız yapısına göre gereken ölçüleri almasının ardından Ağız ve Diş Teknikeri hazırlanacak olan protezi, diş telini vb. Bu ölçülere uyarak hazırlar ya da hazırlanmasını sağlar.

Oluşturulan modelleri, protezleri sağlıya uygun ve estetik hale getirir.

Herhangi bir sebeple zarar görmüş protezlerin onarılmasını sağlar.

Diş hekimi ile kendisinin kullandığı aletlerin ve malzemelerin temizliği ve muhafazası ile sorumludur.

Arızalı cihazların tespitini sağlar ve onarılmasına yardım eder.

Çalıştığı yerin düzenini ve temizliğini sağlar.

Hastaların tedavisinde diş hekimine yardım eder.

Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Mezunları İş İmkanları

Ağız ve diş sağlığı bölümü son zamanlarda ismini çok duyurmaya başlamıştır. Bu bölümün mezunlarının unvanı Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri'dir. Ağız ve diş sağlığı bölümünden mezun olan kişiler KPSS Ön lisans alımındaki şanslı bölümlerden birisidir. Bölümden mezun olan kişiler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde, devlet hastanelerinde, üniversitelere bağlı olan üniversite hastanelerinde, eğitim ve araştırma hastanelerinde, özel hastanelerde ve daha nice yerlerde iş bulabilirler. Bu yerlerde iş sahibi olabilmeleri için 2 yıllık Ağız ve Diş Sağlığı bölümünü okuyup KPSS ile atanmaları gereklidir. Ancak elbette DGS ile kendilerini geliştirebilme seçenekleri de vardır.

Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

Üniversite sınavları yaklaşırken en fazla araştırılan bölümlerden birisi de ağız ve diş sağlığı bölümüdür. Geçtiğimiz yıllarda da oldukça çok tercih edilen bu bölüm KPSS ile ön lisans ataması iyi olan bölümlerdendir. Bu bölümden mezun olan Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri pek çok yerde çalışabilirler. İşleri bir nevi diş hekimi yardımcılığıdır. Diş ile ilgili her yerde iş yapabilirler. İş yerlerinden bazıları şunlardır:

Devlet hastanesi

Özel klinikler

Diş protez laboratuvarlarında

Eğitim ve araştırma hastanelerinde

Üniversitelere bağlı üniversite hastanelerinde

Özel hastanelerde

Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde

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Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alırlar?

Ağız ve diş sağlığı teknikeri olmak isteyen kişilerin merak ettiği hususlardan birisi de bu meslekteki kişilerin ne kadar maaş almış olduğudur. Kişilerin para kazanabilecekleri bir iş sahibi olmak istedikleri göz önüne alındığında bu bölüm oldukça iyi bir maaşa sahiptir. Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde çalışan bölüm mezunları 4300- 4500 lira kadar maaş alabilir. Ancak özel hastaneler veya laboratuvarda çalışan kişiler daha düşük maaş alırlar.

Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Dersleri

İnsanlar üniversite tercihi yapacakları zaman okumak istedikleri bölümler hakkında detaylı araştırmalar yaparlar. Bunlardan birisi de okuyacakları bölümün dersleridir. Oldukça tercih edilen Ağız ve Diş Sağlığı bölümünün dersleri şu şekildedir.

1. Yıl 1. Dönem Diş hekimliği klinik çalışma yöntemleri 1 Diş morfolojisi Atatürk ilke ve inkılap tarihi 1 Bilgi teknolojileri Türk dili 1 Yabancı dil 1



1. Yıl 2. Dönem Diş hekimliği klinik çalışma yöntemleri 2 Diş hekimliği radyolojisi Diş hekimliği araç gereç bilgisi Mesleki terminoloji Atatürk ilke ve inkılap tarihi 2 Çiğneme fizyolojisi Türk dili 2 Yabancı dil 2



2. Yıl 1. Dönem Mesleki uygulamalar 1 Yaz stajı Enfeksiyon hastalıkları + seçmeli



2. Yıl 2. Dönem Mesleki uygulamalar 2 +seçmeli



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