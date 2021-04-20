Anlam Eş Anlamlısı Nedir? İşte Anlamın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Türk dilinde yer alan yabancı dillerden geçmiş öz Türkçe'de bulunan çok sayıda kelimenin tür ve mana bakımından birebir aynısı olan ancak yazılış farklılıkları gösteren anlamdaşları (eş anlamlıları) bulunmaktadır. Eğitim-öğretim kurumlarında öğrencilere okutulan Türkçe dersinde konu olarak yer alan, günlük yaşantımızda konuşma ve yazma dillerinde cümleyi tekdüzelikten kurtarmak, kelime tekrarlarına düşmemek açısından çokça kullanılan kelimelerden birisi olan Anlamın Eş Anlamlısı Olan Sözcük merak konusu olarak, Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük bilgilerine erişmek amacıyla Anlam Eş Anlamlısı Nedir? sorusu üzerinden yoğun şekilde bilgi edinilmeye çalışılıyor. Merak edilen Anlam Eş Anlamlısı Nedir? sorusu yanıtları, kelime anlamı ve örnekli açıklamaları şöyle…

ANLAM EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Anlam sözcüğünün Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan eş anlamlıları (anlamdaşları);

Mana

Meal

Fehva

Deme

Mazmun

Medlul

Valör

sözcükleri olarak açıklanmaktadır.

Kurallı ve anlamlı bir Türkçe cümle kurulduğunda içerisinde yer alan anlam kelimesi yerine yukarıda bulunan kelimelerin eklenmesi sonrasında cümle ve kelime manası ile türünde herhangi bir farklılık meydana gelmeyecektir.

ANLAM NEDİR, NE DEMEK?

TDK (Türk Dil Kurumu) güncel Türkçe sözlük içerisinde yer alan "anlam" kelimesi anlamları ve örnekli açıklamaları şu şekilde;