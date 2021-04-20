Aşçılık mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Aşçılık bölümü mezunları nerelerde, hangi iş yerlerinde çalışır?

Aşçılık okuyan kişilerin mezun olduktan sonra iş bulmaları oldukça kolaydır. Bundan dolayı da birçok üniversite adayı bu bölümü tercih etmektedir. Ancak bu bölüme olan rağbetin artması ve fazla mezun vermesinden dolayı bölümün değeri de azalmaktadır. Aşçılık mezunu kişilerin KPSS den yüksek puan almaları gerekmektedir. Peki aşçılık bölümü mezunlarının maaşları ne kadardır? Aşçılık bölümü dersleri nelerdir? Tüm cevaplar bu yazıda...

Aşçılık Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Aşçılık bölümü mezunu kişiler aşçı olurlar. Yemekler hakkında derin bilgilere sahip olurlar. Gastronomi bölümü gibi 4 yıl değil de 2 yıllık bir eğitim verilmektedir. 2 yıllık üniversiteler arasında en çok tercih edilen bölümlerden birisidir. Bu bölümden mezun olan kişiler devlet ve özel kurumlarda iş yapabilirler. Aynı zamanda kişilerin kendi iş yerlerini açabilme şansları da vardır. Ancak DGS sınavına girip eğitimlerini ilerletmeleri çok daha güzeldir.

Aşçılık Bölümü Mezunları İş İmkanları

İlk duyulduğunda temkinle yaklaşılan bölümlerden birisidir. Aşçılık bölümü mezunu kişilerin iş bulması aslında çok kolaydır. Özellikle otellerde çok fazla aşçı arandığı için kişilerin işsiz kalmaları zordur. Ancak elbette kişinin kendisini geliştirmiş olması çok önemlidir. Gereke gastronomi gerekse aşçılık bölümünde staj vardır. Bu staj esnasında kişi staj yaptığı yere kendisini sevdirirse mezun olur olmaz iş bulabilir. Yani aşçılık mezunu kişilerin iş imkanları oldukça fazladır. İş bulup bulamamak ise kişinin kendisine bağlıdır.

Aşçılık Bölümü Mezunları Nerede Çalışırlar?

Aşçılık mezunu kişilerin çalışabildikleri alanlar oldukça geniştir. Bu bölümden mezun kişiler aşçı olurlar ve yemek yapılan her yerde çalışabilirler. Özellikle otellerde çalıştıkları bilinmektedir. Git gide artan otel sayısıyla birlikte aşçılara da ihtiyaç artmaktadır. Aşçılık bölümünden mezun kişilerin çalışabileceği yerlerden bazıları şuralardır:

Hastaneler

MEB e bağlı yatılı ya da gündüzlü okullar

Fabrikalar

Büyük İşletmeler

Restoranlar

Oteller

Aynı zamanda aşçılık bölümü mezunları kendi iş yerlerini açarak kendi işlerinin patronları da olabilirler. Bu şekilde kazançları da artacaktır.

Aşçılık Bölümü Mezunları Maaşları

Aşçılık bölümü mezunları hakkında en merak edilen şeylerden birisi de maaşlarıdır. Aşçılık mesleğinin maaşları çok fazla değişiklik göstermektedir. Kamu ya da özel sektörde çalışanlar 3500 lira gibi bir ücret alırken çok tanınmış restoran ya da otelde çalışan aşçılar 5000- 6500 lira gibi bir maaş alırlar. Bazı özel sektörlerde aşçılar asgari ücret ile çalıştırılmaktadırlar. Kendi işletmesini açan kişiler ise doğal olarak herkesten yüksek bir maaşa sahiptir. Aşçılık mesleğinde kesin bir maaş rakamından bahsetmek mümkün değildir.

Aşçılar yurt dışına gittiklerinde çok daha yüksek maaş alırlar. Büyük oteller ve işletmelerde aşçı talebi çok fazladır. Böyle yerlerde çalışan aşçılar ise 10.000 Dolar – 30.000 Dolar gibi yüksek meblağlar kazanır.

Aşçılık Bölümü Dersleri

1. Yıl 1. Dönem Türk Dili 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Yabancı Dil 1 Temel Pastacılık 1 Pişirme Yöntemleri 1 Yiyecek İçecek Servisi 1 Hijyen ve Sanitasyon Menü Planlama



1. Yıl 2. Dönem Türk Dili 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Yabancı Dil 2 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Mutfak Teknikleri 2 Pişirme Yöntemleri 2 Yiyecek İçecek Servisi 2 Yöresel Mutfak Unlu Mamuller Üretim Teknikleri



2. Yıl 1. Dönem Ziyafet Mutfağı Soğuk Mutfağı Osmanlı ve Türk Mutfağı Mesleki Yabancı Dil 1 Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü Beslenmenin Temel İlkeleri İş Güvenliği ve Temel İlk Yardım Vejateryan ve Vegan Mutfağı + Seçmeli Dersler

