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Giriş Tarihi: 20.4.2021 17:20 Son Güncelleme: 20.4.2021 17:25

Biyomedikal cihaz teknolojisi mezunları iş imkanları: Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü mezunları ne iş yapar?

Biyomedikal cihaz teknolojisi mezunları iş imkanları: Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü mezunları ne iş yapar?

Günümüzde hastanelerde 20 bin çeşitten fazla teknolojik alet kullanılmaktadır. Bu aletlerin kurulumu, bakımı ile ilgilenecek bilgili kişilere de ihtiyaç duyulmaktadır. Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü bu alan için donanımlı kişiler eğiten bir bölümdür. Biyomedikal cihaz teknolojisi mezunu kişi tıpta kullanılacak her türlü cihazın üretimini, montajını yapabilecek kişilerdir. Peki biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü mezunlarının maaşları ne kadardır? İşte detaylar...

Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü mezunlarına günümüzde çok ihtiyaç duyulmaktadır. Her türlü teknolojik aletin dilinden anlayabildikleri için hastaneler için çok önemlidirler. Bu bölümden mezun olan kişiler Biyomedikal Cihaz Teknikeri unvanını almaktadır. Peki biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü mezunları iş olanakları nasıldır? Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü mezunları nerede çalışırlar? İşte tüm cevaplar...

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Biyomedikal cihaz teknikerleri tıbbi araç gereçlerin hastanelere monte edilmesini sağlar ve bu aletlerin nasıl çalıştığına dair diğer personellere gerekli bilgilendirmeleri verir. Tüm cihazların aylık ya da yıllık bakımları ile ilgilenir. Bozulan ya da bir sebeple zarar gören cihazların tamiriyle ilgilenir. Tıbbi araç gereçlerin bulunduğu her yerde çalışabilmektedirler.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Mezunları İş İmkanları

Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü mezunları iş olanağı geniş olan kişilerdir. Alanı ile ilgili her kamu ve özel sektöründe iş bulabilirler. U bölümden mezun kişiler tıbbi araç gereçlerin kurulumu, bakımı, tamiri ile ilgilenirler. Git gide artan teknolojik aletler dolayısıyla bu bölüm mezunu kişilere de fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır. KPSS den yüksek bir puan alan kişinin bir kamu hastanesine atanma ihtimali çok yüksektir. Atanmasa bile özel bir sektörde çalışılabilir.

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Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Mezunları Nerede Çalışır

Tıbbi araç gereç ve sistemler ile ilgilenen biyomedikal cihaz teknikerleri pek çok alanda çalışabilmektedirler. İş olanağı da oldukça fazla olan bu bölüm 2 yıllık bölüm diye bir önyargıya sahip olsa da aslında iş imkanı bakımından oldukça tatmin edici bir bölümdür. Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü mezunları alanları ile ilgili her yerde çalışabilirler. İşte biyomedikal cihaz teknikerlerinin çalışabilecekleri yerler:

  • Kamu Hastaneleri
  • Üniversite Hastaneleri
  • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
  • Özel Hastaneler
  • Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri
  • Biyomedikal Cihaz Üreten Firmalar
  • Biyomedikal Ürün Satan Mağazalar
  • Teknik Servisler

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Mezunları Maaşları

Biyomedikal cihaz teknikerleri en fazla ihtiyaç duyulan kişilerdendir. Ancak çok fazla mezun olmasından kaynaklı çok değerli bir meslek değildir. Hastanelerde çalışan biyomedikal cihaz teknolojileri mezunu bir kişi 3000 lira kadar maaş almaktadır. Bazı kişiler özel sektörde çalışarak daha fazla maaş kazanacağını düşünse de biyomedikal cihaz teknikerleri en fazla kamu hastanelerinde maaş alabilmektedirler. Biyomedikal cihaz teknikerleri özel sektörlerde 2000- 2500 lira kadar maaş ile çalıştırılmaktadırlar. Daha fazla maaş almak isteyen kişilere DGS sınavına girip eğitimlerini lisansa yükseltmeleri önerilmektedir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Dersleri

  • 1. Yarıyıl
    • Türk Dili 1
    • Anatomi ve Psikoloji
    • DC Devre Analizi
    • Mesleki Matematik
    • Dijital Elektronik
    • Ölçme Tekniği
    • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
    • Üniversite Yaşamına Yönelik Programı
    • Genel Sosyal Seçmeli Dersler 1. Dönem
    • Yabancı Dil 1
    • Fizik
  • 2. Yarıyıl
    • Elektronik Cihazlar ve Analiz
    • Mesleki Matematik
    • AC Devre Analizi
    • Mikrodenetleyiciler
    • Türk Dili 2
    • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
    • Mesleki Eğitim Stajı
    • Biyomedikal 2
    • Yabancı Dil 2
  • 3. Yarıyıl
    • Mesleki Yabancı Dil
    • Fizyolojik Sinyal Takipçileri
    • Sistem Analizi ve Tasarımı 1
    • Çalışma Odası ve Yaşam Destek Ekipmanları
    • Biyomedikal 3
    • Tıbbi Görüntüleme Sistemleri 1
  • 4. Yarıyıl
    • Mesleki Yabancı Dil 2
    • Laboratuvar Cihazları
    • Sistem Analizi ve Tasarımı 2
    • Mesleki Eğitim Stajı 2
    • Biyomedikal
    • Tıbbi Görüntüleme Sistemleri 2

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümünü Kimler Tercih Etmelidir?

Biyomedikal cihaz teknikeri olmak isteyen kişilerde olması gereken bazı özellikler vardır. Bu özelliklere sahip kişiler bu meslekte çok daha rahat olacaklardır. O özellikler şunlardır:

  • Alet ve makinelere ilgili olmak
  • Fen bilimlerinde başarılı olmak
  • El ve parmaklarını ustalıkla kullanmak
  • Mekanik ve şekil ilişkilerini anlamak
  • Görme ve işitme organları sağlam olmak
  • İnsanlara yardım etmekten hoşlanmak
  • Sorumluluk sahibi olmak
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