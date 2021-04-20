Bu yılın ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sonuçları bekleniyor…

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI İÇİN AÇIKLAMA GELDİ!

2020-2021 Bahar Yarıyılı Final ve Bütünleme Sınavları ile İlgili Atatürk Üniversitesi'nden açıklama yapıldı. açıklamada şu ifadelere yer verildi...



Açıköğretim Fakültemizin değerli öğrencileri;



Yapmış olduğumuz görüşmeler ve istişareler sonucunda Covid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak 2020-21 Bahar Yarıyılı final ve bütünleme sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılmasına karar verildi.

ATA AÖF FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF final ve bütünleme sınavı tarihleri ise henüz açıklanmadı.