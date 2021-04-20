Bu yılın ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sonuçları bekleniyor…

Bahar dönemi vize sınavlarının ardından öğrencilerin gündeminde ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alıyor. İkinci dönemde yapılan sınavlar 5-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlanmış olup yapılan değerlendirmeler sonucunda ATA AÖF sonuçları açıklanacak. ATA AÖF sınav sonuçları kurumun resmi sitesi üzerinden erişime açılacak.
Bahar dönemi ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl vize sınavları 30 Kasım 2020'de başlayıp 11 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmış ve sonuçlar ise 22 Aralık 2020 tarihinde erişime açılmıştı…
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI İÇİN AÇIKLAMA GELDİ!
2020-2021 Bahar Yarıyılı Final ve Bütünleme Sınavları ile İlgili Atatürk Üniversitesi'nden açıklama yapıldı. açıklamada şu ifadelere yer verildi...
Açıköğretim Fakültemizin değerli öğrencileri;
Yapmış olduğumuz görüşmeler ve istişareler sonucunda Covid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak 2020-21 Bahar Yarıyılı final ve bütünleme sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılmasına karar verildi.
ATA AÖF FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF final ve bütünleme sınavı tarihleri ise henüz açıklanmadı.
ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz dönem Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları 30 Kasım tarihinde başlayıp 11 Aralık tarihinde sona ermişti. Sınav sonuçları ise 22 Aralık'ta erişime açılmıştı.
Bu bilgiler göz önüne alındığında ATA AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçlarının 25-26-27 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
ATA AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada, "Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Online final sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir." denildi.
ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.
Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir.