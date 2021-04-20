Deniz ve liman işletmeciliği mezunları imkanları: Deniz ve liman işletmeciliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?

Limanlara giren şeylerin gümrükleri ya da gemilerin deniz ticareti hukuklarıyla ilgilenilen bir meslektir. Deniz ve liman işletmeciliği bölümü 2 yıllık bir önlisans bölümüdür. DGS ile lisansa yükseltilebilme şansı vardır. Son zamanlarda çok fazla araştırılan bu meslek hakkında pek çok bilinmeyen özellikler vardır. Peki deniz ve liman işletmeciliği mezunları ne iş yapar? Deniz ve liman işletmeciliği bölümünün dersleri nelerdir? Deniz ve liman işletmeciliği bölümü mezunları iş olanakları nasıldır? İşte tüm cevaplar...

Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümünden mezun kişiler Deniz ve Liman İşletme Meslek Elemanı unvanına ulaşır. Deniz ve liman işletmeciliği bölümü mezunları çalıştıkları yerlerde şu işleri yaparlar:

Gemilerin denize elverişliliğinin devamıyla ilgili olarak tespit yahut talep edilen eksikliklerin giderilmesi için mal ve hizmet satın alır. Bu mal ve hizmetlerin gemiye ulaştırılmasını sağlar.

Gemilerin yola elverişli olup olmadığını anlamak için tespitleri yapar. Talep edilen yakıt, su ve kumanyayı satın alıp gemiye ulaştırır.

Geminin taşımacılığıyla ilgili her türlü düzenlemeleri yapar.

Güverte zabiti olarak görev alır.

Geminin limana yanaşıp demir atması için gerekli izinleri alır.

500 Gross tondan küçük gemilerde kaptan olabilir.

Gelen ticari malı teslim alır ve ilgili tutanakları tutar.

Gemilerin yük ve yolcu taşıması için gerekli resmi evraklarla ilgilenir.

Gemilerin tüm belgeleriyle ilgilenir.

Gemilerin güvenli limanlara giriş çıkış işlemleriyle ilgili izin ve hizmetleri alır.

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Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Mezunları İş İmkanları

Denize ve liman işletmeciliği bölümü mezunları iş bulma konusunda şanslı olan kişilerdir. Devlet kurumlarında iş bulmaları zor olsa da bu bölüm mezunları özel sektörlerde kolayca iş bulabilmektedirler. Özellikle kendisini geliştirmiş ve en az bir yabancı dile sahip kişilerin işsiz kalmaları oldukça zordur. Yani mezunu çok olsa da kişinin kendisine bağlı bir şekilde işsiz kalınması zor bir bölümdür.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü adından da anlaşılacağı üzere deniz ve limanla ilgili bir bölümdür. İş imkanları bakımından oldukça tatmin edici bir meslektir. Bu bölümden mezun ve kendini geliştirmiş kişilerin işsiz kalmadığı bilinir. Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümünden mezun kişilerin çalışabilecekleri bazı yerler şuralardır:

Denizcilik Müsteşarlığına Bağlı Kuruluşlar

Deniz Nakliyat Şirketleri

Gemi İşletmeleri

Liman İşletmeleri

Tersane İşletmeleri

Marina İşletmeleri

Deniz Acenteleri

Deniz Turizmi Şirketleri

Yük Brokerlik Şirketleri

Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Mezunları Maaşları

Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümünden mezun kişilerin işsiz kalmadığı bilinmektedir. Aynı zamanda bu meslekte çalışan kişilerin aldıkları maaşlarda oldukça iyidir. Özel şirketlerde fiyatlar değişiklik gösterse de bu bölümden mezun kişiler 3- 4 bin lira arasında maaş almaktadırlar. Çok daha iyi sektörlerde çalışan kişilerin maaşları ise çok daha yüksektir. Kişiye ve çalıştığı yere bağlı olarak bu bölüm mezunlarının maaşları değişmektedir.

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Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Dersleri

1. Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Genel Hukuk Bilgi Teknolojileri Deniz Ticaretinin Temel İlkeleri İşletme Yönetimİ Matematik 1 Türk Dili 1 Yabancı Dil 1



2. Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Denizcilik ve Gemicilik Bilgisi Liman ve Terminaller Dış Ticarette Gümrük İşlemleri Genel Ekonomi Türk Dili 2 Yabancı Dil 2



3. Yarıyıl Alan Dışı Seçmeli Y-31 Bölüm Seçmeli Y-31 Bölüm Seçmeli Y-32 Bölüm Seçmeli Y-33 Gemi ve Filo Yönetimi Gemi Acentacılığı Yaz Stajı

