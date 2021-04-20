Dünya Eş Anlamlısı Nedir? İşte Dünyanın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Dünya kelimesinin eş anlamlısı eğitim - öğretim kurumlarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerin, ve hemen herkesin günlük yaşantıda kullandıkları konuşma ve yazma dillerinde anlatımda çeşitlilik sağlanması, kelime tekrarlarının önüne geçilmesi amacıyla hayat kurtaran özelliklere sahiptir. Bu kelimeler arasında yer alan dünyanın eş anlamlısı olan sözcük öğrenilmek istenerek Dünya Eş Anlamlısı Nedir? sorusu üzerinden yoğun şekilde bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük aracılığıyla Dünya Eş Anlamlısı Nedir? sorusuna ilişkin anlamdaş kelimeler, anlamları ve örnekli açıklamaları şöyle;
Dünya kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan eş anlamlı kelimeleri
olarak yer almaktadır.
Türkçe'de kurulacak olan kurallı ve anlamlı bir cümlede dünya kelimesi yerine yukarıda yer alan kelimeler konulduğunda anlam ve tür bakımından herhangi bir değişiklik oluşmayacaktır.
Türkçe'ye Arapça'dan geçen Dünya kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükte yer alan isim türündeki anlam ve örnekli açıklamaları şöyle;
Buna örnek olarak Hüseyin Cahit Yalçın'ın eserinde yer alan,
"Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş."
İfadesi örnek olarak verilebilir.
Bunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından "Batı dünyası - Doğu dünyası" ifadeleri örnek olarak verilebilir.
Buna örnek olarak Yusuf Ziya Ortaç'ın eserindeki
"Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşu"
ifadesi verilebilir.