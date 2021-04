İngilizce'de date ne demek? Date kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

İngilizce date kelimesi birçok alanda kullanılmaktadır. Özellikle internette date kelimesine daha sık rastlamaktadır. Date sözcüğünün Türkçe karşılığını öğrenmek bu noktada yararlı olacaktır.

DATE NE DEMEK?

İngilizcede date anlamı; tarih koymak, tarih atmak; tarih kararlaştırmak veya tahmin etmek, zamanını hesap etmektir. Date Türkçe anlamı olarak; tarihli olmak, randevuya çıkmak gibi de kullanılmaktadır.

Herhangi bir zamanı anlatmak, sormak ve göstermek için mutlaka date yazılır. Ayrıca sözlü şekilde cümle içerisinde kullanılır.

Date kelimesi için bir örnek:

"What is the date today?"

(Bugün tarih nedir?)

DATE'E ÇIKMAK NEDİR?

Date'e çıkmak, flört etmek üzere niyetlenen iki kişinin birbirini tanımak ve anlamak üzere sohbet etmek amaçlı buluşarak bir şeyler içmesi veya yemesidir.

DATE NEDİR?

tarih

date, history, annals

randevu

appointment, date, rendezvous, engagement, tryst, assignation

hurma

date

zaman

time, when, while, tense, day, date

buluşma

meeting, date, rendezvous, appointment, tryst, assignation

flört

flirt, date, flirtation, wooing

vade

maturity, expiry, time, date, expiration, tenor

period, term, semester, session, epoch, date

çıkmak

exit, quit, go out, rise, walk out, date

tarih atmak

date

buluşmak

meet, date, get together, date up, happen on, happen upon

zamanını belirlemek

date

flört etmek

flirt, date, go out, keep company with, go together, go with

eskiden kalmak

date

eskimek

wear out, become old, grow old, date, frazzle, stale

bayatlamak

stale, date, become stale