Lise sınavları iptal mi? Ne zaman yapılacak? Lise 2. Dönem sınavlarıyla ilgili MEB açıklaması

Liselerdeki hazırlık, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerinin sınavlarına 29 Mart itibariyle başlanması planlanıyordu. Ancak yeni alınan koronavirüs önlemleri dahilinde yüz yüze eğitime ara verilmesi sınav tarihlerinin değişmesine neden oldu. Lise sınavları iptal mi? Ne zaman yapılacak? Sorularına cevaben, 29 Mart'ta başlaması planlanan yüz yüze sınavların 3 Mayıs'a ertelendiği duyuruldu.

LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI İPTAL Mİ OLACAK?

Lise sınavlarının 3 Mayıs'ta başlayacağı ifade edilirken, lise son sınıf öğrencilerinin sınavları ve 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin tüm işlemlerinin en geç 28 Mayıs'ta tamamlanacağı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen bildiride, 12. Sınıf hariç tüm lise öğrencilerinin uzaktan eğitime geçtiği hatırlatıldı. Bildiriye göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak.

ÖZEL EĞİTİM YÜZ YÜZE Mİ UZAKTAN MI?

Meslek liselerinde, güzel sanatlar liselerinde, spor liselerinde 12'nci sınıflar hariç tüm seviyeler uzaktan eğitime geçti. Yalnızca uygulama kazanımı gerektiren derslerin yüz yüze gerçekleşeceği beyan edildi. Özel eğitimde de 12'nci sınıflar haricinde uzaktan eğitime geçilirken, veli talebi doğrultusunda 12'nci sınıfların da uzaktan eğitime dahil edilebileceği aktarıldı.