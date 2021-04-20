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Giriş Tarihi: 20.4.2021 14:53

ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile için tarih belli oldu!

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile MSÜ sonuçları için tarih belli oldu!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı her yıl ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde yapılıyor. Sınav 4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra erişime açılacak. Bu kapsamda; adaylar MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih ise belli oldu.

4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tamamlandı. Sınavın tamamlanması ile birlikte gözler MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Bilindiği üzere sınavda adaylara 120 soru sorulmuş ve 135 dakika süre verilmişti. Bu bakımdan; MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM ile MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2021 takvimine göre; MSÜ sınav sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre 29 Nisan'da açıklanacak.

SONUÇLAR NASIL VE NEREDEN AÇIKLANIYOR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile MSÜ sonuçları için tarih belli oldu!
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