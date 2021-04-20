MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile MSÜ sonuçları için tarih belli oldu!

4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tamamlandı. Sınavın tamamlanması ile birlikte gözler MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Bilindiği üzere sınavda adaylara 120 soru sorulmuş ve 135 dakika süre verilmişti. Bu bakımdan; MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM ile MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2021 takvimine göre; MSÜ sınav sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.