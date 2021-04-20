Öykü Eş Anlamlısı Nedir? İşte Öykünün Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Dilimizde birçok kelimenin anlamdaşı bulunduğu gibi öykü kelimesinin de eş anlamlısı bulunmaktadır. Günlük konuşma dilinde de çokça kullandığımız bu kelimeler birçok kez "Öykü Eş Anlamlısı Nedir?" sorularıyla vatandaşların gündemine taşınıyor. Bu kelime Türkçe kökenli olarak bilinirken Öykünün Eş Anlamlısı olan kelime ise Arapça kökenlidir.

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Anlamdaş olarak da bilinmekte olan eş anlamlı kelimeler bilindiği üzere yazılışları aynı olan ancak anlamları aynı veya çok yakın olan sözcükleri ifade eden kelime gruplarına denmektedir. Bu konuda birçok farklı örnek bulunurken genel olarak Türkçe kelimelerin eş anlamlıları yabancı kökenli olmaktadır.

ÖYKÜ EŞ ANLAMLISI

Öykü kelimesinin eş anlamlısı

Hikaye

ÖYKÜ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu resmi sitesi üzerinde yer alan tanımlamaya göre Öykü kelimesi "Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması" anlamını taşımaktadır. Edebiyatta gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düzyazı türü olarak bilinen bu kelime tıp dilinde ise hastanın rahatsızlığı ile ilgili geçmişi olarak tanımlanır. Birden fazla tanımı bulunmakta olan bu kelimenin eş anlamlısı "Hikaye"dir.

Lisan Eş Anlamlısı - İşte Lisanın Eş Anlamlısı Olan Sözcük