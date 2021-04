SO2 Nedir, Asit Mi Baz Mı? SO2 Yaygın Adı ve Molekül Ağırlığı

SO2, fosillerin yakılmasıyla ortaya çıkan bir gazdır. Atmosferdeki manganez vb. katalitik maddeler ile reaksiyona girer ve havanın nem durumuna göre asit yağmurlarına sebep olur. Bu da insanlarda üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olur. Doğaya ciddi zararları olan SO2 yani kükürt dioksit maddesinin yayılımını önlemek için fosillerin yakılmasına sınırlama getirilmeli ve alternatif enerji kaynakları üzerinde çalışılmalıdır.

SO 2 NEDİR?

SO 2 bileşiğinin adı kükürt dioksittir ve kükürt oksitler grubunun alt üyesidir. Formülünde bir kükürt, iki oksijen atomu bulunur. SO 2 molekül ağırlığı 32.064'tür, atom numarası 16dır. Zehirli bir gazdır. Rengi olmamasına karşın kötü kokuludur. Fosillerin (kömür, petrol, dizel vb.) ve kükürt içerikli maddelerin (fuel- oil gibi) yakılması sonucu yayılır. Bu sebeple enerji santralleri, metal işleme ve eritme tesisleri kükürt dioksitin ana kaynakları arasında gösterilebilir. Buna ek olarak şeker endüstrisinde de kullanılır. Havaya karışması zararlıdır, asit yağmurlarına sebep olur. Kükürt dioksite uzun süre maruz kalmak solunum hastalıklarına sebep olabilir ve kalp hastalığı olanların kötüleşmesine neden olabilir. Çocuklar, yaşlılar ve kronik akciğer hastalığı veya kalp hastalığı olan kişiler risk grubundadır. Ekim 2010'da yapılan bir araştırma Türkiye'de kükürt dioksitin en çok Tekirdağ, Hakkâri, Antalya, Kastamonu ve Kars'ta bulunduğunu söylemiştir.

SO 2 ASİT Mİ BAZ MI?

Maddelerin asitlik bazlık durumları sulu çözeltileriyle anlaşılır. Sulu çözeltilerinde H+ iyonu olan maddeler asit, OH– iyonu olan maddeler baz olarak sınıflandırılır. Asit ve bazlık derecesini ölçmek için ise pH ölçeği kullanılır. SO 2 sulu çözeltisinde H+ iyonu verir, yani SO 2 asittir ve pH değeri 7'den büyüktür. Ayrıca normal yapısında C (karbon) ve H (hidrojen) elementlerinin bulunmaması sebebiyle inorganiktir.

SO 2 APOLAR MI?