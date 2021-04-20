Tören Eş Anlamlısı Nedir? İşte Törenin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Kökeni Osmanlıca'ya dayanan tören kelimesi hiçbir anlam kaybına uğramadan günümüze kadar gelmiştir ve günlük hayatta sıkça kullanılmaktadır. Tören eş anlamlılarıyla dönüşümlü olarak kullanılabilir. Soyut ya da mecaz anlamı yoktur. Törenin zıt anlamlısı da bulunmamaktadır. Tören eş anlamlısı nedir? Sorusuna yanıt olarak birçok kelime gösterilebilir. Ancak akla ilk gelen ve alternatif olarak en çok kullanılan kelime "merasim" kelimesidir.

TÖREN ANLAMI TDK

Tören kelimesinin anlamı TDK tarafından şu şekilde verilmiştir: Anma, kutlama, nişan, evlenme, ölüm gibi nedenlerle yapılan toplantı. Tarihte ve günümüzde, toplumun hemen her kesiminde, birçok toplumsal olay için törenler düzenlenmiştir. Bir kurumun açılış töreni, cenaze töreni, önemli bir kişinin anma töreni, yemin töreni, karşılama töreni, resmi bayramlarda düzenlenen bayrak töreni bunlardan sayılabilir.

TÖREN EŞ ANLAMLISI

Törenin eş anlamlısı olarak ihtifal, teşrifat, merasim, seremoni kelimeleri örnek gösterilebilir. Bu kelimelerin bazıları günümüzde kullanımdan düşse de merasim ve seremoni kelimeleri tören kelimesinin eş anlamlısı olarak hala kullanılmaktadır.

TÖREN KELİMESİNİN KÖKENİ

Kelimelerle ilgili araştırma yapan birçok vatandaş, kelimelerin köken bilgisi hakkında da bilgi edinmek istiyor. Bu bağlamda, Tören kelimesinin kökeni Osmanlıca'ya dayanmaktadır. Seremoni Fransızca; İhtifal, teşrifat, merasim kelimeleri ise Arapça kökenlidir. Teşrifat "teşrif"ten türetilmiş olup Osmanlıca'da bir yere katılma, iştirak etme anlamında kullanılırken günümüzde daha çok devlet büyüklerinin katılımı için tercih edilen bir kelime olmuştur

TÖREN KELİMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

"Töreni daha uzaktan izleyen annelerle babalar da sevinçle el çırpıyorlardı." (Çetin Altan)

Askerlerin yemin töreni ailelerinin de katılımıyla bugün gerçekleşti.

Taç giyme töreni, imza töreni, kabul töreni, anma töreni, açılış töreni, tören düzeni, bayrak töreni, madalya töreni, karşılama töreni bu kelimenin kullanım alanlarına örnek gösterilebilir.