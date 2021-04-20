Vakit Eş Anlamlısı Nedir? İşte Vakit Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Birbiri yerine ödünçlenebilen kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu kelimeler arasında dahil edilen vakit sözcüğü de eş anlamlıları olan ve sıkça kullanılan bir sözcüktür. Vakit kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük; bulmacaseverler, dil bilgisi meraklıları ve öğrenciler başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından aratılıyor. Vakit eş anlamlısı nedir? Sorgusuna TDK'dan yanıt geldi. İşte vakit sözcüğünün eş anlamlısı!

VAKİT ANLAMI TDK

TDK'nın tarifine göre vakit kelimesinin anlamı zaman, bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, çağ, belirlenmiş olan zaman şeklinde ifade edilmiştir. Vakit kelimesi Arapça wkt kökünden gelen wakt "zaman" sözcüğünden dilimize geçmiştir. Zaman kelimesine alternatif olarak kullanılan vakit sözcüğü, zamanla anlam genişlemesine uğramış ve soyut anlamlar kazanarak zaman kelimesinden daha çok anlamı kapsayacak hale gelmiştir.

VAKİT EŞ ANLAMLISI

Vakit kelimesinin eş anlamlısı olarak dönem, zaman, çağ, aralık, devir, dem kelimeleri gösterilebilir. Vakit kelimesi zamana ilişkin pek çok anlamı karşıladığı için cümledeki anlamına göre bu kelimelerin hepsi yerine kullanılabilmektedir.

VAKİT İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

"Mevsim mütehayyil, vakit akşamdı Bebek'te." -Y. K.

"Kâhya, 'Vakit gayri Süleyman, haber saldık gelecekler, pamuklar da kıvamına geldi' demişti." - S. Kocagöz.

Bir iş için alışılmış ya da bir işe ayrılmış zaman: "Uyku vakti geldi"

Çağ, dönem: "O vaktin insanları azla yetinirmiş"

Belirlenmiş, saptanmış olan zaman: "Vakittir, işe başlayalım"

Para bakımından olanak, geçim: "Vakti iyi olsa kirada oturur mu?" veya "Onun hali vakti yerinde"

Zaman bildiren sözcüklere belirtilen olarak gelince iken anlamını verir: "Akşam vakti yola çıkmayın"

Oldukça eski bir zamanda, zamanın birinde, çok eskiden: "Vaktiyle burada bir han vardı"

Karşı tarafı oyalayarak kendi hazırlanma süresini uzatmak: "Top taca gidince, oyuncu vakit kazanmak için ayakkabısını bağlıyor"