Yas Eş Anlamlısı Nedir? Yasın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Yas tutmak ölenlerin arkasından yapılan, ölen kişiye saygıyı ve özlemi ifade etmek amacıyla gerçekleştirilen, adet haline gelmiş toplumsal bir olgudur. Ayrıca toplumsal felaketler, düşman işgali gibi konular da yas tutma sebebidir. Hem Türk kültüründe hem de İslamiyet'te yasın yeri vardır. Ancak İslamiyet'te ölüme isyan etmek uygun görülmediği için yas törenleri toplumuzda abartıya kaçmadan yapılmaktadır. Ülkemizde bazı yörelerde cenaze evi için ağıtçılar tutulduğu bilinmektedir. Yas kelimesi toplumumuzda böylesine önemli bir konumdayken kelime anlamı ve kökeni de merak edilenler arasına girmekte gecikmedi. Bugün on binlerce vatandaş "Yas eş anlamlısı nedir?" sorusuna cevap aradı. İşte yasın eş anlamlısı olan sözcük ve söz grupları…

YAS NE DEMEK TDK

Türk Dil Kurumu yas kelimesinin anlamını şu şekilde açıklar: Sevilen birinin ölümünden ya da yurdun, ulusun uğradığı bir felaketten duyulan derin acı. Yas tutmak, yas yerine gitmek, yasa bürünmek gibi kelime gruplarına dahil edilmektedir. Yas kelimesinin kökenine baktığımızda ise yaş kelimesine ulaşırız. Eski Türkçe yaş "gözyaşı, üzüntü" kelimesinden dönüşen bu sözcük, Eski Uygurca metinlerinde "hüsran, zarar, ziyan anlamlarıyla karşımıza çıkar.

YAS EŞ ANLAMLISI

Yas kelimesinin eş anlamlısı olarak Türkçe'de matem kelimesi sıkça kullanılmaktadır. Bu iki kelimenin dışında eş anlamlı bir kullanıma rastlanmamıştır. Bu iki kelimenin birlikte kullanımı anlatım bozukluğuna yol açmaktadır. Dolayısıyla birbiri yerine kullanılması gerekmektedir.

YAS KELİMESİNİ İÇEREN CÜMLELER

"Babasının yas töreni için hazırlıklara başladı."

''Annesinin vefatının ardından yas tutuyor.''

''Bugün matem günü değil.''

"Annem babaannemin ölümünün ardından bir yıl yas tuttu."

"Bu yasla ne kadar daha acı çekeceksin?"

"Ülkemizin yas içinde olduğu doğrudur."

"Amcam ölünce herkes yas halini aldı."

"Yas tutmak için üç gün bir süre var."