2021 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi

ÖSYM YDS sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Sorusuna yanıt arayan pek çok aday, yayınlanan soru kitapçığı ve cevap anahtarı üzerinden tahmini sınav puanlarını hesapladı. Sınavın ardından 2021 YDS sonuçları için ÖSYM tarih verdi. Adayların İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinde test edildiği YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu merak edildi. İşte ÖSYM tarafından belirlenen 2021 YDS sonuçları açıklanma tarihi…

ÖSYM YDS SONUÇLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı 2021- YDS/1) sınav sonucunun açıklanacağı tarihi 11 Mayıs 2021 Salı olarak duyurdu. Adaylar 11 Mayıs'ta T.C. Kimlik Numaraları ve kendi belirledikleri şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek.

YDS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

2021 YDS adayları geçtiğimiz gün cevap anahtarına ulaşmıştı. Adaylar 11 Mayıs tarihinde YDS sınav sonuç belgesine erişebilecek. YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı 10 gün boyunca adayların erişimine açık olacak. Sınava girmeyenler ise soruların yüzde 10'unu görebilecek.

YDS SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacak. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir.

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