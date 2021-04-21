2021 KPSS ne zaman gerçekleşecek? Başvurular başladı mı? ÖSYM takvimine göre KPSS tarihleri

KPSS 2021 için hazırlıklarını hızlandıran birçok memur adayı, başvuru tarihini kaçırmamak için gündemi takip ediyor. Sınav hazırlıklarını hızlandıran adaylar, motivasyon için sınav sayacı oluşturup sınava kalan süreyi sayıyor. İşte, "2021 KPSS ne zaman gerçekleşecek? Başvurular başladı mı?" sorularına yanıt arayan adaylar için ÖSYM takvimine göre KPSS tarihleri!
2021 KPSS NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. Gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. Gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.
2021 KPSS KİMLER GİREBİLİR?
2021 KPSS'de aldığı puanı kullanabilecek olanlar sadece A Grubu için hazırlanan adaylar ve öğretmen adaylarıdır. A Grubu KPSS özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ( İİBF) mezunlarının hazırlandığı bir sınavdır. A grubunda, memur adayları Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin yanı sıra Alan Sınavı adı verilen ve İşletme, Muhasebe, Maliye, Hukuk gibi testlerden oluşan sınavdan da sorumlu tutulmaktadırlar. A grubu memur adayları genellikle Müffetişlik, Gelir Uzman Yardımcısı, Vergi Uzman Yardımcısı kadrolarını hedefleyerek çalışmaktadırlar. B Grubu KPSS ise sadece çift yıllarda yapılır. Dolayısıyla bu yıl B Grubu sınavı gerçekleşmeyecek.
2021 LİSANS KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 2021 KPSS başvuruları 28 Mayıs 2021'de başlayıp 14 Haziran 2021'de son tamamlanacak. 2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek. Bunun dışında tüm lisans mezunları bu sınava başvuru yapabiliyor olsa da alınan puan merkezi atamalarda kullanılamamaktadır. ( B grubu P3 puanı isteyenler için.)
KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
KPSS başvuruları online ortamda gerçekleşecek. Adaylar https://ais.osym.gov.tr üzerinden ya da mobil uygulamadan giriş yaparak başvuru işlemlerini gerçekleştirecek.
KPSS ÜCRETLERİ NE KADAR?
KPSS ücretine ilişkin henüz güncel bir açıklama yapılmadı. Ancak geçen yılki sınav ücretleri şekildeydi:
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 80,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 55,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 80,00 TL