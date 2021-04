2021 KPSS ne zaman gerçekleşecek? Başvurular başladı mı? ÖSYM takvimine göre KPSS tarihleri

2021 LİSANS KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 2021 KPSS başvuruları 28 Mayıs 2021'de başlayıp 14 Haziran 2021'de son tamamlanacak. 2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek. Bunun dışında tüm lisans mezunları bu sınava başvuru yapabiliyor olsa da alınan puan merkezi atamalarda kullanılamamaktadır. ( B grubu P3 puanı isteyenler için.)

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

KPSS başvuruları online ortamda gerçekleşecek. Adaylar https://ais.osym.gov.tr üzerinden ya da mobil uygulamadan giriş yaparak başvuru işlemlerini gerçekleştirecek.

KPSS ÜCRETLERİ NE KADAR?

KPSS ücretine ilişkin henüz güncel bir açıklama yapılmadı. Ancak geçen yılki sınav ücretleri şekildeydi:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 80,00 TL