2021 KPSS ne zaman gerçekleşecek? Başvurular başladı mı? ÖSYM takvimine göre KPSS tarihleri

KPSS 2021 için hazırlıklarını hızlandıran birçok memur adayı, başvuru tarihini kaçırmamak için gündemi takip ediyor. Sınav hazırlıklarını hızlandıran adaylar, motivasyon için sınav sayacı oluşturup sınava kalan süreyi sayıyor. İşte, "2021 KPSS ne zaman gerçekleşecek? Başvurular başladı mı?" sorularına yanıt arayan adaylar için ÖSYM takvimine göre KPSS tarihleri!

2021 KPSS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. Gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. Gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.

2021 KPSS KİMLER GİREBİLİR?

2021 KPSS'de aldığı puanı kullanabilecek olanlar sadece A Grubu için hazırlanan adaylar ve öğretmen adaylarıdır. A Grubu KPSS özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ( İİBF) mezunlarının hazırlandığı bir sınavdır. A grubunda, memur adayları Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin yanı sıra Alan Sınavı adı verilen ve İşletme, Muhasebe, Maliye, Hukuk gibi testlerden oluşan sınavdan da sorumlu tutulmaktadırlar. A grubu memur adayları genellikle Müffetişlik, Gelir Uzman Yardımcısı, Vergi Uzman Yardımcısı kadrolarını hedefleyerek çalışmaktadırlar. B Grubu KPSS ise sadece çift yıllarda yapılır. Dolayısıyla bu yıl B Grubu sınavı gerçekleşmeyecek.