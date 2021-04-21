23 Nisan’da online ders var mı? 23 Nisan uzaktan eğitim tatil mi?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller arasında yer alır. Her 23 Nisan'da okullarda toplanılıp İstiklal Marşı okunur, 23 Nisan Töreni yapılır. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler sergilenir. Ancak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüs salgını nedeniyle törenler sekteye uğradı. Bu yıl 23 Nisan törenlerinin yapılıp yapılamayacağı merak edilirken, 23 Nisan'da online ders var mı? Sorgusu da interneti meşgul etti. 23 Nisan uzaktan eğitim tatil mi? Sorusuna Milli Eğitim Bakanlığı'ndan cevap geldi.

23 NİSAN ONLINE DERS VAR MI?

Koronavirüs salgınından önce 23 Nisan'da okullarda yalnızca tören için toplanılır, ders yapılmazdı. Geçtiğimiz hafta alınan önlemler kapsamında uzaktan eğitime geçildi. Öğrenciler, 23 Nisan'da online ders var mı, uzaktan eğitim tatil mi? Sorusuna yanıt aradı. EBA haftalık ders programında 23 Nisan resmi tatil olarak işaretlenmiş durumda. Dolayısıyla 23 Nisan'da online ders yapılmayacak.