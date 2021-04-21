23 Nisan’ın teması ‘mutluluk’ olacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl çok farklı bir temayla kutlanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 101'inci yıldönümünde salgın koşulları nedeniyle arkadaşlarından ve sosyal hayattan uzak kalmaya mecbur kalan çocuklar için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) haftanın temasını "Çocukların iyi olma hali ve mutluluğu" olarak belirledi. MEB "23 Nisan Mutlu Olsun" denilerek kutlamalar için bir dizi etkinlik planladı. Etkinlikler bugün saat 10.00'da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çocuk Gelişimi ve Erken Çocukluk Eğitimcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul ile Bilim Kurulu üyesi Çocuk Hekimi Prof. Dr. Ateş Kara'nın veliler ile buluşması ile başlayacak. "Küresel Salgın Döneminde Çocukların Ruh ve Beden Sağlığı" konulu çevrim içi toplantı MEB'in Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Programda iki değerli bilim insanı ile birlikte anne babaların sorularını yanıtlayacaklarını belirten Bakan Selçuk, ilgi duyan herkesi ekran başına davet etti.