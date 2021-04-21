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Giriş Tarihi: 21.4.2021 18:02

Nedir? İşte Olan Sözcük

Al Eş Anlamlısı Nedir? İşte Al Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Eş anlamlılar arasında en sık kullanılan ve bilinen kelimeler arasında al kelimesi gelmektedir. Gündelik yaşamda sıkça kullanılan bu bakımdan merak edilmekle birlikte pek çok anlamı bulunur. Kırmızı renk olmakla birlikte, tuzak ve hile anlamlarına gelir. Öte yandan alüminyum elementinin simgesi olarak da Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almaktadır. Al eş anlamlısı olan birden fazla kelime bulunmaktadır. Bu bakımdan; olan sözcük hangisidir?

Renklerden biri olarak karşımıza çıkan, gündelik hayatta da sıkça tercih edilen al eş anlamlısı merak ediliyor. Birden fazla al eş anlamlısı olan sözcük bulunmakla birlikte bu kelime aynı zamanda Türk Dil Kurumu'na göre; kırmızı, tuzak, hile, alüminyum elementinin simgesi gibi pek çok anlamı ifade etmektedir. Bu bakımdan; al eş anlamlısı nedir? Al kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük…

AL EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Al kelimesinin ilk ve en bilinen eş anlamlısı kırmızıdır. Kırmızı kelimesi al kelimesinin yerine kullanılabilir ve anlam bütünlüğü kaybolmaz. Al kelimesinin diğer eş anlamlıları ise; tuzak, hile, düzen, aldatma, kızıl ve allık kelimeleridir.

Bu kelimelerin hepsi al kelimesi ile eş anlamlı olmakla birlikte birbirleri yerine kullanılabilirler.

AL KELİMESİ NE DEMEK? TDK İLE AL KELİMESİNİN ANLAMI

-Kanın kırmızı rengi, kızıl ya da kırmızı

-Yüze sürülen makyaj malzemesi (allık)

-Aldatma, düzen, tuzak, hile

-Alüminyum elementinin simgesi

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Al Eş Anlamlısı Nedir? İşte Al Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
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