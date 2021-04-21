Balkan Ülkeleri Hangileri? Balkan Paktı Ülkeleri Haritası, Bayrakları Ve Başkentleri

Topraklarının tamamı Balkanlar içerisinde olan ve olmayan tam 12 ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler: Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Yunanistan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Romanya ve Türkiye'dir. Türkiye'nin sadece %5'i, Romanya'nın %9'u, Slovenya'nın %27'si, Hırvatistan'ın %49'u, Sırbistan'ın %73'ü diğer ülkelerin ise tamamı Balkanlar sınırları içerisindedir.

BALKAN ÜLKELERİ HANGİLERİ?

Balkanlar ve Balkan Yarımadası olarak da bilinirler. Avrupa kıtasının güneydoğusundaki bölümde İtalya'nın doğusu ile Anadolu'nun batısı ve kuzeybatısında yer alan coğrafi bölgedir. Bu bölge için Güneydoğu Avrupa terimi de kullanılmaktadır. Bu bölge adını Bulgaristan'ı ikiye bölen dağ silsilesinden almıştır.

Kuzey Makedonya : Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sırbistan: Sırbistan Cumhuriyeti Macaristan: Macaristan Cumhuriyeti Kosova: Kosova Cumhuriyeti Karadağ: Karadağ Cumhuriyeti Türkiye: Türkiye Cumhuriyeti Yunanistan: Helen Cumhuriyeti Slovenya: Slovenya Cumhuriyeti Bulgaristan: Bulgaristan Cumhuriyeti Arnavutluk: Arnavutluk Cumhuriyeti Bosna- Hersek: Bosna Hersek Cumhuriyeti Hırvatistan: Hırvatistan Cumhuriyeti

BALKAN PAKTI ÜLKELERİ

Balkan Paktı, resmi adı Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasıdır. 28 Şubat 1953'te Ankara'da imzalanan bir anlaşmadır. 1960 yılında, Yugoslavya dışişleri bakanı ve Yunanistan dışişleri bakanın sözleşmeyi feshetmesi ile Balkan Paktı kesin olarak dağılmıştır. Balkan Paktı'nı imzalayan ülkeleri ise

Yunanistan ( Helen Cumhuriyeti) Türkiye Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'dir.

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti ise bugünkü Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Slovenya ve Kosova ülkelerinin birleşiminden oluşmuştur.

Balkan Paktı'nı imzalamayan ülkeler ise

Arnavutluk Cumhuriyeti Bulgaristan Cumhuriyeti Macaristan Cumhuriyeti

BALKAN ÜLKELERİ HARİTASI

Balkan 'Güneydoğu Avrupa' olarak da bilinen coğrafi bölgedir. Balkanlar, Güneybatısında Adriyatik Denizi ve İyon Denizi; güneyinde Akdeniz; doğusunda Karadeniz ile çevrili olan bir yarımadadır. Kuzey sınırlarında Tuna Nehri, Sava Nehri ve Kupa Nehirleri vardır. Kuzeybatısından güneye ve doğuya kadar bölge sınırları denizlerle çevrilidir. Balkan Devletlerinin kuzeyinde Avusturya, Macaristan ve Ukrayna bulunmaktadır. Slovenya sınırının minik bir kısmını ise İtalya ile paylaşmaktadır.

BALKAN ÜLKELERİ BAYRAKLARI

Türkiye: Kırmızı üzerine beyaz ay ve yıldız bulunmaktadır. Romanya: Dikey olarak sıralanmış soldan sağa mavi sarı ve kırmızı renkler. Slovenya: Yatay olarak sıralanmış yukarıdan aşağı beyaz mavi ve kızmışı renkler. Beyaz ve mavinin birleştiği yerde mavi üzerinde beyaz dağ ve üzerinde sarı üç yıldız motifi bulunmaktadır. Sırbistan: Yatay olarak sıralanmış yukarıdan aşağıya kırmızı mavi ve beyaz renkler. Kırmızı ile mavinin birleştiği yerde bir taç onun altında ise çift başlı beyaz bir kartal bulunmaktadır. Makedonya: Kırmızı üzerinde merkezinde sarı bir daire ve daireden kenarlara doğru sarı çizgiler bulunmaktadır. Karadağ: Kırmızı üzerinde altın sarısı kanatlar ve çift baş ortasında mavi zemin üzerine aslan figürü. Bunun üzerinde ise altın sarısı taç. Kosova: Mavi zemin üzerinde sarı Kosova ülke haritası onun üzerinde ise 6 tane yıldız bulunmaktadır. Yunanistan: Yatay mavi ve beyaz çizgiler sol üst köşesinde ise mavi zemin üzerine beyaz bir artı işareti bulunmaktadır. Hırvatistan: Yatay olarak sıralanmış yukarıdan aşağıya kırmızı beyaz ve mavi çizgiler ortasında ise kırmızı beyaz kareler bulunmaktadır. Bulgaristan: Yatay olarak sıralanmış yukarıdan aşağı beyaz yeşil ve kırmızı renkler. Bosna Hersek: Mavi zemin üzerine sarı bir üçgen. Üçgenin yanında ise 9 tane yıldız bulunmaktadır. Arnavutluk: Kırmızı zemin üzerine siyah çift başlı kuş figürü.

BALKAN ÜLKELERİ BAŞKENTLERİ