Meteoroloji mühendisliği mezunları iş imkanları: Meteoroloji mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?

Meteoroloji mühendisleri, atmosferdeki sistemleri ve yağmur, rüzgâr, bulut, hava basıncı gibi olayları izler. Sonrasında elindeki verileri inceleyerek günlük hayata uygular. Meteoroloji mühendisinin pek çok görevi vardır. Oldukça meşakkatli bir iştir. Peki meteoroloji mühendislerinin maaşları ne kadardır? Meteoroloji mühendisliği bölümü dersleri nelerdir? Tüm cevaplar bu yazıda...

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Meteoroloji mühendisliği bölümünden mezun kişiler çok geniş bir iş alanına sahiplerdir. Bu kişiler çalışmaya başladıklarında pek çok sorumluluk altına girerler. Meteoroloji mühendislerinin yaptığı işlerden bazıları şunlardır:

Atmosferdeki olayları inceleyerek bunların dünya üzerindeki etkilerini son teknoloji ve bilimsel kavramları kullanıp açıklayıp yorumlarlar.

Yer istasyonlarında, nehir ve göllerde belli saatlerde, belli noktalarda oluşan meteorolojik durumları gözlerler.

Atmosferin kimyasal bileşimini, elektrik, ses ve ışık özelliklerini incelerler.

Sulama kanallarının seçimi amacıyla küçük çapta sel tahminlerini yaparlar.

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Mezunları İş İmkanları

Meteoroloji mühendisleri en fazla ihtiyaç duyulan kişilerdir. Ancak mühendislerin kaliteli olması çok önemlidir. İşini iyi yapan meteoroloji mühendisleri işsiz kalmazlar. Meteoroloji mühendisi olmuş kişilerin çalışabilecekleri çok yer vardır. Gün geçtikçe meteoroloji mühendislerine olan ihtiyaç artmaktadır. Bundan dolayı çok değerli bir meslektir. Bu bölümden mezun alıp işsiz kalmak oldukça zordur. Hatta meteoroloji mühendisleri alanlarında kendilerini geliştirmeye devam ederek daha iyi işler de elde edebilirler.

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Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

Meteoroloji mühendisleri hakkında en az şey bilinen mesleklerdendir. Oldukça değerli bir meslektir ve gün geçtikçe de değerine değer katmaktadır. Meteoroloji mühendisliği bölümünden mezun bir meteoroloji mühendisinin çalışabileceği pek çok kurum vardır. Meteoroloji mühendislerinin çalışabileceği başlıca kurumlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri

Türkiye Elektrik Dağıtma Anonim Şirketi

TV, Radyo, Gazete

Üniversiteler

Sigorta Şirketleri

Çevre Bakanlığı

İl Çevre Müdürlüğü

Sağlık, Turizm, Enerji, Tarım ve Orman Bakanlıkları

Sivil ve Askeri Havacılık Ajansları

Silahlı Kuvvetler ve Milli Savunma Bakanlığı

Hava Yolları ve Hava Limanları

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Mezunları Maaşları

Meteoroloji mühendisliği oldukça ağır dersler gören ve başarıyla mezun olan kişilere verilen unvandır. Günümüzde oldukça fazla ihtiyaç duyulan mesleklerden birisidir. Meteoroloji mühendisliği gün geçtikçe daha da fazla değer gören mesleklerden birisidir. Çevre ve su kaynaklarını koruma ve geliştirmede en büyük görev onlara düşmektedir. Bu konu hakkında en iyi bilgilere sahip kişilerdir. Bundan dolayı da gelecekte onlara daha fazla ihtiyaç olacaktır. Bir meteoroloji mühendisi devlet kurumunda çalıştığı sürece asgari ücretin 4- 5 katı kadar maaş alır. Ayrıca çalıştığı kurumdaki sosyal imkanlardan da yaralanır. Bu meslekte ilerlemeye devam eden kişiler maaşlarını da ilerletebilirler. Daha yüksek unvanlara sahip olurlarsa maaşları da yüksek bir rakama ulaşacaktır.

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dersleri

1. Yarıyıl Atmosfer Bilimlerine Giriş Fizik 1 Fizik 1 Lab Genel Kimya 1 Genel Kimya 1 Laboratuvarı Comp ve Inf Sistemlerine Giriş Matematik 1 İngilizce 1



2. Yarıyıl Fizik 2 Laboratuvarı Fizik 2 Matematik 2 Meteoroloji Alet ve Gözlem Usul Lineer Cebir Sci & Eng Comp'a Giriş İngilizce 2



3. Yarıyıl Hidroloji Olasılık ve İstatistik Diferansiyel Denklemler Modern Fizik Coğrafi Bilgi Bilimi Seçmeli



4. Yarıyıl Atmosfer Termodinamiği Klimatoloji İngilizce 3 Akışkanlar Mekaniği Güneş ve Yer Radyasyonu Sayısal Yöntemler



5. Yarıyıl Atmosfer Dinamiği 1 Hava Analizi ve Öngörü 1 Uzaktan Algılama 1 Veri Analizi Seçmeli Seçmeli



6. Yarıyıl Hava Analizi ve Öngörü 2 Bulutların Fiziği ve Yağış Atmosfer Dinamiği 2 Havacılık Meteorolojisi Seçmeli Seçmeli



7. Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Micrometeorology Mühendislik Etiği Türk Dili 1 Seçmeli Seçmeli Seçmeli



8. Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Bitirme Çalışması Ekonomi Türk Dili 2 Seçmeli Seçmeli



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