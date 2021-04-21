Muhasebe ve vergi mezunları iş imkanları: Muhasebe ve vergi uygulamaları mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?

Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü bundan 4 yıl kadar önce sınavsız geçiş ile alan bölümlerden birisiydi. Ancak artık bu uygulama ortadan kalktı. Bu bölüme girmek isteyen kişilerin TYT ye girmeleri gerekmektedir. İstihdam alanı geniş olan 2 yıllık bölümlerden birisi olan muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü çok tercih edilmektedir. Peki bu bölüm mezunları nerede çalışabilirler? Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü mezunlarının maaşları ne kadardır? İşte tüm detaylar...

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun kişiler özel sektörde ya da devlet kurumlarında çalışırlar. Devlet kurumlarına atanmak isteyen kişilerin KPSS den yeterli puanı alması gereklidir. Bölüm mezunlarına muhasebe meslek elemanı unvanı verilir. Bu bölümden mezun olan kişiler herhangi bir şirkette vergi ya da muhasebe bölümünde iş yapacaktır. Yardımcı eleman olarak mali müşavir yanında çalışabilir. Bu bölümden mezun bir kişi kendine özel bir büro ofis açmak isterse öncelikle lisans bölümünü bitirmelidir ve ardından Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik yetki belgesi almalıdır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Mezunları İş İmkanları

Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü mezunu kişilerin çalışma alanları oldukça geniştir. Mezun olduktan sonra çok kolay bir şekilde iş bulma imkanları vardır. Ancak KPSS puanları yükselen bir bölümdür. Bölümden çok mezun çıktığı için bölümün değeri azalmıştır. Ancak kendini geliştiren ya da ismini duyuran kişiler özel kurumlarda çalışmaya başlayabilirler.

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Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

Bölüm mezunlarının çalışabilecekleri pek çok yer bulunmaktadır. Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünden mezunlar kamu ya da özel sektörlerde çalışabilirler. Bu bölümü bitiren kişilerin çalışabilecekleri bazı alanları şuralardır:

Muhasebe büroları

Mali Müşavirlik büroları

Dış Ticaret yapan firmalar

Bankalar

Sigorta Şirketleri

Vergi Daireleri

Her türlü ticari işletme ve şirket

Çeşitli finans kuruluşları

Defterdarlıklar

Mal müdürlükleri

Maliye bakanlığı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Mezunları Maaşları

Bu bölümden mezun kişilerin iş bulması her ne kadar kolay gibi gözükse de maaşlarında çok sıkıntı vardır. Bölümden mezun olup iş arayan kişilere tecrübesi olup olmadığı ilk sorulan sorudur. Eğer tecrübesiz bir kişiyse düşük bir maaş ile işe başlar. Zaman geçtikçe kendini ispatlayan kişilerin maaşları da yükselir. Ancak bir devlet kurumunda çalışan muhasebe meslek elemanının maaşı 3500 ila 4000 lira arasında değişiklik gösterir. Meslekteki kalma yılı arttıkça maaşlar da artmaktadır.

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Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Dersleri

1. Yıl 1. Dönem Muhasebe ve Hukuk İktisada Giriş 1 Bireyler Arası İletişim Genel İşletme Genel Muhasebe 1 Yabancı Dil 1



1. Yıl 2. Dönem İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İktisada Giriş 2 Ön Muhasebe Yazılımları ve Kullanımı Genel Muhasebe 2 Örgütsel Davranış Yabancı Dil 2



2. Yıl 1. Dönem Türk Vergi Sistemi Genel Vergi Hukuku Envanter ve Bilanço Muhasebe Denetimi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Türk Dili 1



2. Yıl 2. Dönem Ticaret Hukuku Vergi Uygulamaları Mali Analiz Şirketler Muhasebesi Maliyet Analizleri Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Türk Dili 2



Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünde DGS Geçişi Var Mı?

Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü iki yıllık bir bölümdür. Bu bölümü tamamladıktan sonra DGS sınavına girerek 4 yıllık bir üniversiteye geçilme şansı vardır. Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü mezunu kişinin dikey geçiş ile geçebileceği 4 yıllık 20 taneye kadar bölüm vardır. O bölümlerden bazıları ise şunlardr:

İktisat

İşletme

Ekonomi

Uluslararası Ticaret

Lojistik

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İşletme Bilgi Yönetimi

İşletme Enformatiği

Muhasebe ve Denetim

Muhasebe ve Finans Denetimi

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