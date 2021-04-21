Paragraflar kısa işlemler uzun

6 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) iki aydan daha az bir süre kaldı. Geçen yıl pandemi nedeniyle öğrenciler sınavda yalnızca yüz yüze gördükleri konulardan sorumlu olmuştu. Uzaktan eğitimde işlenen konular sınavda kapsam dışı tutuldu. Bu yıl ise öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak. 2012'de başlatılan 4+4+4 sistemi kapsamında 60 aylıkken okula başlayanlarla birlikte geçen yıl sınava giren öğrenci sayısı da 700 bin civarında artmıştı. Bu sayı bu yıl normale dönecek. LGS'ye bu yıl 1 milyon 200 bin civarında adayın başvurması bekleniyor. Öte yandan öğrencilerin en çok yakındığı uzun paragraf soruları da bu yılki LGS'de kısalacak. Türkçe'de ise dil bilgisi soruları yer almayacak. Peki bu değişiklikler adaylara ne gibi avantajlar sağlayacak? İELEV Eğitim Kurumları Genel Müdürü Burak Kılanç, SABAH'a şu değerlendirmelerde bulundu:Soruların tarzında farklılaşma bekliyoruz, zira Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un açıklamalarından anlaşılacağı üzere bu sene sorular daha kısa paragraflardan oluşacak. Bu durum, okuma hızı anlamında zorluk yaşayan ve sınav süresini yetiştiremeyen öğrencilerin işine yarayabilir. Benim önerim, öğrenci ve velilerin MEB tarafından yayımlanan örnek soruları dikkatle takip etmeleri.Paragrafların kısa olması sorunun kolay olacağı algısı yaratsa da aslında uzun paragraflarda çoğu zaman cevaplar sorunun içinde yer alabiliyor. Paragraflar kısa olduğunda yorumlama becerisi ön plana çıkacaktır. Bu açıdan bağ kurma, yorum yapma ve neden-sonuç ilişkisi kurma becerisi gelişen öğrenciler zorlanmayacaktır.Matematik ve fen testlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları çerçevesinde kısa metinli, az adımlı, açık, net, anlaşılır soruların olacağını belirtmesine rağmen yayımlanan örnek sorularda oldukça fazla adımlı işlemlerin olduğunu görmekteyiz. Sorular kısalmasına rağmen işlem becerisi ağırlık kazanmış gözüküyor. Okuma becerisi gelişmiş öğrenciler için uzun metinli sorular avantajken şimdi ise işlem becerisi gelişmiş öğrencilerin avantajlı olacağı bir sınav karşımıza çıkabilir.Türkçe'de cümle öğeleri, eylemsi, cümle türleri, eylemin çatısı konularının kazanımlarını ölçmeye yönelik sorular sınavda yer almayacak. Paragrafta anlam ve sözel mantık, görsel okuma sorularına ağırlık verilmesini bekliyoruz.Ülke olarak merkezi sınav ve merkezi yerleştirme konusunda, gerek liseye geçiş gerekse yükseköğretime geçişte büyük bir tecrübeye sahibiz. Bu nedenle zor zamanlarda adil ve işleyen çözümler üretebiliyoruz. 2021 LGS'nin de sorunsuz işleyeceğine inanıyorum. Daha sene başından ilan edildiği üzere sınav 8'inci sınıfın birinci ve ikinci dönem müfredatından çıkacak. Pandemi öncesindeki yıllarda olduğu gibi bir sınav bekliyoruz.LGS olsun YKS olsun tüm merkezi sınavlar birer "sıralama sınavı". Bu nedenle kapsam ne olursa olsun, sınavın adayları güvenilir ve net şekilde sıralayabilecek bir şekilde tasarlanması yani "ayırt edici" olması gerekiyor. Bu da ölçme değerlendirme uzmanlarının işi. Geçtiğimiz yıllarda yüzlerce Türkiye birincisinin çıktığı öğrencileri ayırt edemeyen sınavlar da yaşadık. Ancak elde edilen tecrübeler ışığında MEB'in geçen sene olduğu gibi bu sene de iyi tasarlanan LGS ile öğrencileri ve velileri üzmeyeceğini düşünüyoruz.