Tıbbi dokümantasyon mezunları iş imkanları: Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?

Devlet hastaneleri ya da özel hastanelerde iş bulma şansı olan hasta kabul sekreterleri, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünden mezun olurlar. Bu bölümden mezun olan kişilerin atanması kolaydır dense de KPSS puanı oldukça yüksektir. Ancak çalışan bir insanın bu puanı alması zor değildir. Peki tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü mezunları nerede çalışır? Bu bölümün dersleri nelerdir? Tüm cevaplar bu yazıda...

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik ülkemizde oldukça fazla öğrenciye sahip bölümlerdendir. Bu bölümün fazla atama yaptığı bilindiği için gençler bu bölüme rağbet göstermektedirler. Bu bölümden mezun olan kişiler dilerse özel hastanelerde çalışabilirler. KPSS ile atanma şansları da oldukça yüksektir. Hasta kabul sekreteri adıyla anılan mezunların yaptığı bazı işler şunlardır:

Görev alınan kurumdaki tüm bilgilerin kayıtlarını tutar, düzenler ve hastane yönetimine teslim eder.

Sağlık sektöründeki gelişmeleri takip eder.

Hasta kaydı yapar.

Hastaların tedaviye alınmasını sağlar.

Tıbbi raporlar yazar.

Sağlık kurumunun arşivini düzenler.

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Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Mezunları İş İmkanları

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünden mezun kişilerin iş imkanları oldukça fazladır. Bu bölümden mezun kişilerin işsiz kalması zordur. Oldukça fazla ataması olan bir bölümdür. Ancak çok fazla mezun verdiği için atama puanı yüksek bir bölümdür. Ancak atama olmasa bile mezunlar özel kurumlarda kolaylıkla iş bulabilirler. Oldukça kolay iş bulunması sebebiyle okuyanı fazla bir bölümdür. İş imkanları bakımından en iyi iki yıllık bölümlerden birisidir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik isminden de anlaşılacağı üzere tıp ile yani hastane ile ilgili bir meslektir. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünden mezun olan kişiler pek çok yerlerde çalışabilirler. Hem devlet hem de özel sektörlerde çalışma şansı olan, çalışma alanları oldukça geniş bir yelpazeye ayrılmış mesleklerden birisidir. Ataması en fazla olan mesleklerden olduğu için bu bölüme olan ilgi de oldukça fazladır. Hasta kabul sekreteri adıyla da bilinen bu bölüm mezunlarının çalışabilecekleri bazı yerler şuralardır:

Adli Tıp Kurumları

Ambulans Şirketleri

Devlet Hastaneleri

Medikal Malzemelerin Satış ve Tanıtım İşleri

Özel Hastane ve Klinikler

Özel Muayenehane Hekimliği

Üniversite Hastaneleri

Sağlık Ocakları

Tıbbi Yazılım Şirketleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Mezunları Maaşları

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü son zamanlarda ismini en fazla duyuran bölümlerden birisidir. Sadece tyt sınavına girilerek kazanılabilecek bir bölümdür. Bu bölümden mezun kişilerin işsiz kalmadığı bilinmektedir. Bundan dolayı da tercihi çok olan bir bölümdür. Oldukça fazla öğrenciye sahip bölümlerden birisidir. KPSS ile en fazla ataması olan bölümlerdendir. Devlet ya da üniversite hastanelerinde çalışılırsa maaşlar 3500 ila 3750 lira arasındadır. Ancak yine de maaşlarda değişiklik görünmektedir. Özel kurumlarda çalışan kişilerin maaşları ise daha düşüktür.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Dersleri

1. Sınıf 1. Dönem Temel Bilgi Teknolojileri 1 Tıbbi Belgeleme Tıp Terimleri Temel Sağlık ve Hastalık Bilgisi Halkla İlişkiler ve İletişim Yabancı Dil 1



1. Sınıf 2. Dönem Temel Bilgi Teknolojileri 2 Toplantı ve Sunu Teknikleri Temel İlk Yardım Bilgileri Sağlık Psikolojisi İş Sağlığı ve Güvenliği Yabancı Dil 2



2. Sınıf 1. Dönem Klavye Öğretimi Mesleki Yazışmalar Yönetici Asistanlığı Sağlık Kurumları Yönetimi 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Türk Dili 1



2. Sınıf 2. Dönem Dosyalama Arşivleme Sağlık Kurumlarında İletişim Sağlık Kurumları Yönetimi 2 Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Türk Dili 2



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