YKS ne zaman? ÖSYM 2021 sınav takvimi yayınlandı: YKS ertelenecek mi?

Üniversite adayı birçok genç, gelecekleri için çok kritik bir sınav olan YKS'nin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Koronavirüs salgını sebebiyle sınavın ertelenme ihtimali olup olmadığını da merak eden adaylar, ÖSYM'nin yapacağı açıklamaları takip ediyor. "YKS ne zaman gerçekleşecek? YKS ertelenecek mi ya da iptal mi olacak?" gibi sorulara cevaben ÖSYM 2021 sınav takvimi yayınlandı. ÖSYM'nin açıklamalarına göre sınav ertelemeye ilişkin mevcut bir plan söz konusu görünmüyor. İşte ÖSYM'nin belirlediği YKS tarihleri…

YKS 2021 NE ZAMAN?

2021 yılında üniversiteye girmeye hazırlanan adaylar YKS tarihleri ve başvuru süreciyle ilgili araştırma yapıyor. Pandemi sürecinde üniversiteye hazırlanmanın stresi içinde olan milyonlarca genç YKS ile ilgili gelişmeler için ÖSYM'yi takip ediyor. Üç oturumda gerçekleşen YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde uygulanıyor.

YKS TARİHLERİ

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre YKS 3 oturumu da Haziran ayının son haftasında gerçekleşecek. TYT, AYT ve YDS tarihleri şu şekilde:

1. Oturum TYT (Temel Yeterlilik Testi) 26 Haziran Cumartesi saat 10:15'te yapılacak. Oturum 135 dakika sürecek.

2. Oturum AYT (Alan Yeterlilik Testi) 27 Haziran 2021 Pazar saat 10:15'te yapılacak. Oturum 180 dakika sürecek.

3. Oturum YDS (Yabancı Dil Testi) 27 Haziran 2021 Pazar saat 15:45'te başlayacak. Oturum 120 dakika sürecek.

YKS ERTELENECEK Mİ?

ÖSYM YKS'nin erteleneceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Geçen yıl Koronavirüs salgınına göre şekillenen YKS tarihi, bu yıl vaka sayılarındaki hareketliliğe göre yeniden gözden geçirilebilir. Ancak ÖSYM'nin son açıklamalarında YKS erteleme planı söz konusu değil.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçları 4 Ağustos 2021'de açıklanacak. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek. Sınav sonuçlarına da aynı ekrandan ulaşabilecekler.