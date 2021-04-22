Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini 2’nci Sınıflandırma sonuçları açıklandı! MSB subay adayı sonuçları sorgulama ekranı

Türk Silahlı Kuvvetleri Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini 2'nci grup sonuçları erişime açıldı. Milli Savunma Bakanlığı personel temin sayfası üzerinden erişime açılan subay adayı sonuçları hakkında sorgulamalar hız kesmeden sürüyor. İşte MSB subay adayı temini ilanı!

Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Temini 2'nci Sınıflandırma Sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

2020 YILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF SUBAY ADAYI TEMİNİ 2'NCİ GRUP SONUÇ İLANI

2020 YILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF SUBAY ADAYI TEMİNİ KAPSAMINDA KAYIT/ÖN KAYIT İLE İLGİLİ İLAN/AÇIKLAMALAR

Değerli Adayımız;

1. Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Aday Temini ilk kayıt işlemleri tamamlanmıştır. İlk kayıt işlemleri sonrasında boş kalan kontenjanların tamamlanması maksadıyla yedek adaylardan kayıt hakkı kazanan adaylara, ".........Sınıfında Yedek-6 Kayıt Hakkı Kazandınız" şeklinde ifade yazılmış ve ikinci grup olarak kayıt hakkı verilmiştir. KAYIT HAKKI KAZANAN adayların kayıtları, 26-27 Nisan 2021 tarihlerinde 08:30-17:00 saatleri arasında, 6'ncı maddede belirtilen kayıt merkezlerinde yapılacaktır. Bir aday birden fazla Kuvvet K.lığının sıralama listesinde bulunabilecektir. Birden fazla Kuvvet K.lığında KAYIT HAKKI KAZANAN adaylar, tercih ettiği Kuvvet K.lığının kayıt merkezine giderek kaydını yaptıracak, kaydını yaptıran adayların diğer Kuvvet K.lıklarındaki adaylıkları sonlandırılacaktır. Herhangi bir Kuvvet Komutanlığına kaydını yaptıran aday daha sonra diğer Kuvvet Komutanlığına geçiş yapamayacaktır. Kayıt hakkı kazanan adaylardan 27 Nisan 2021 (dahil) tarihi 17.00'a kadar kayıt işlemi yaptırmayan adayların adaylıkları sonlandırılacak, HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN İLAVE KAYIT SÜRESİ VERİLMEYECEK, adayın, kayıt hakkı kazanamadığı diğer kuvvet komutanlığındaki başarı sıralamaları devam edecektir.

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