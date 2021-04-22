İhlas ne demek? İhlas kelimesinin anlamı nedir?

Arapça dilinden Türkçe'ye geçen kelimeler arasında yer alan ihlas kelimesine ilişkin anlam bakımından ne ifade ettiği öğrenilmek isteniyor. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir surenin ismi olarak da hemen herkesçe bilinen kelime, gerek eğitim öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler tarafından gerekse gündelik yaşamda okuduğu gazete, kitap, dergi ve makalelerde rastlayanlar tarafından kelime anlamı olarak öğrenilmek istenerek ihlas ne demek, anlamı nedir? soruları üzerinden araştırılarak bilgi sahibi olunmak isteniyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük bilgileriyle İhlas ne demek, anlamı nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şu şekilde…

İHLAS NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan ihlas kelimesinin isim türündeki anlamları şöyle ifade ediliyor.

Anlam 1: İhlas kelimesi derinden hissedilen ve içerisinde kötülük yer almayan sevgi ve kalpten duyulan bağlılık hissi olarak yer almaktadır.

Anlam 2: Din bilgisi alanında ise ihlas kelimesi, ibadetlerin samimiyetle yapılması, ibadetlerdeki samimiyet anlamlarına gelmektedir.

Anlam 3: İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de bulunan bir surenin adıdır.

Anlam 4: Türk Dil Kurumu (TDK) kişi adları sözlüğünde yer alan ve şapkalı a ile yazılan İhlâs kelimesinin anlamı ise hissedilen, içerisinde kötülük bulunmayan, doğru sevgi, ikinci bir anlamı ise kalpte duyulan dostluk, arkadaşlık, samimiyet ve bağlılık duygusu.

Anlam 5: İslam Ansiklopedisi kaynaklarında ise İhlas kelimesi, "saflaşmak, kurtulmak ve arınmak" sözcükleriyle ifade edilerek, hulûs/halâs köklerinde türetildiği belirtilmiştir.

Anlam 6: Herhangi bir şeyin içine karışan, değerinde azalma meydana getiren olumsuz, kötü şeylerden arındırılması anlamına da gelen ihlas kelimesi, dini terim olarak "Yapılan ibadet veya herhangi bir yardımseverliğin, iyiliğin her türlü çıkarcılıktan arındırılması ve yalnızca Allah için yapılmasını da ifade etmektedir. Kötü his, çıkarcılık, samimiyetsizlik gibi olumsuzluklardan sıyrılarak kalbin temizlenmesi ve yapılan tüm ibadet ya da iyiliklerde sadece Allah'ın rızasını dilemek olarak da ifade edilebilmektedir.