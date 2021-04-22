İroni kelimesi günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız kelimelerden biridir. Özellikle eğitim öğretim çağındaki öğrenciler kelimelerin anlamını merak ederek araştırır. İroni kelimesinin edebi anlamı, bir durumun, görünenden veya olması gerekenden farklı şekilde ilerlemesi veya sonuçlanması olarak düşünülebilir. Bu kelimelerden birisi de ironidir. Edebiyatta, edebi incelemelerde de sıklıkla kullanılan buna karşın tam anlamı konusunda kafaların karışık olduğu kavramlardan biridir "ironi" kavramı. İroni ne demek, TDK sözlük anlamı nedir? İroni yapmak ne anlama gelir?

İRONİ NE DEMEK?

İroni kelimesine TDK sözlüğünde iki farklı açıklama ile yer verilmektedir. Gerçek ile algılanan, ifade edilen ile kast edilen, söylenen ile amaçlanan arasındaki fark ironidir. İroni, dilin en etkili silahlarından biridir.

İroni, söylenenin tam tersinin kastedildiği ifadedir. Söylenen ya da yapılan eylem, ciddi görüntüsü altında, karşıt söylenceyi ya da eylemi, çelişki noktasına çekmeyi hedefler.

İRONİ YAPMAK NE ANLAMA GELİR?

Günlük hayatta yaygın olarak karşımıza çıkan ironi aslında bir tiyatro terimi olarak kullanılmaktadır. İroninin ciddi görüntüsü altında, sözlenen sözün çelişkili bir anlam taşıdığı anlaşılmaktadır.

İRONİ NE DEMEK? TDK'YE GÖRE İRONİ ANLAMI

İroni kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.

İroni kelimesi Fransızca kökenlidir.

İroni kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Gülmece

- Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme