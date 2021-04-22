MSÜ Astsubay MYO hangi puan türüne göre kaç puan istiyor? MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokul 2021 güncel taban puanları

ÖSYM'nin yayınladığı MSÜ kılavuzunda yer alan bilgilere göre, Harp Okulları'na kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına sadece erkek öğrenci alımı yapılacak. MSÜ sınav sonucuna ulaşan adaylar ve bu yıl sınava girmeyi planlayan öğrenciler, "MSÜ Astsubay MYO hangi puan türüne göre kaç puan istiyor?" sorusuna cevap arıyor. Her yıl Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci alımı için taban puanı teklifi sunuyor, Milli Savunma Bakanlığı da bu doğrultuda bir karar veriyor. İşte MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokul 2021 güncel taban puanları…

MSÜ KAÇ PUAN GEREKİYOR?

MSÜ adaylarının 2021 yılı YKS sınavlarının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekiyor. Buradan geçerli puanı alan adaylar MSÜ sınavına katılıyor. 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ)'nda en az Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen taban puanını alan adaylar 2'nci aşamaya katılma hakkı kazanıyor. Bu katılım için yapılacak çağrı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanıyor. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar aynı adres üzerinden öncelik sırasına göre okul tercihini gerçekleştiriyor.

MSÜ MYO ASTSUBAY TABAN PUANLARI

MSÜ Astsubay MYO hangi puan türüne göre kaç puan istiyor? Sorusuna ÖSYM'nin verdiği yanıta göre; adayların öncelikle TYT sınavından 200 ve üzerinde puan alması gerekiyor. Ardından adayların MSB tarafından belirlenen çağrı taban puanını alması gerekiyor. Bu puan yeterli görülürse adaylar 2. Seçim aşamalarına çağrılıyor.