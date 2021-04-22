MSÜ Harp Okulları hangi puan türüne göre kaç puan istiyor? MSÜ Kara, Hava ve Deniz Harp Okulu 2021 güncel taban puanları

MSÜ taban puanları, sınav sonuçlarına erişen binlerce adayın merak konusu oldu. Pek çok aday tercih yapabilmek için MSÜ Harp Okulları hangi puan türüne göre kaç puan istiyor? Sorusuna yanıt aradı. Kadın ve erkek adaylar için ayrı bir değerlendirmenin söz konusu olduğu taban puanları on binlerce kişi tarafından araştırıldı. İşte MSÜ Kara, Hava ve Deniz Harp Okulu 2021 güncel taban puanları ve konu hakkında merak edilen diğer detaylar!

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2021

Milli Savunma Üniversitesi taban puanları 2021 bölüme, cinsiyete, adayın gazi ve şehit yakını olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor. Astsubay Meslek Yüksekokullarından farklı olarak kadın adayların da başvurabildiği Harp Okulları bölümlerinde şehit ve gazi yakınlarının puanları hesaplanırken farklı bir formül uygulanıyor. Ancak bu puanlar sadece adayların ikinci aşamaya seçilip seçilemeyeceklerini gösteriyor. Bu aşamada yeterli puanı alan adaylar ikinci aşamaya geçer. MSÜ öğrenci alımlarında temel ve alan yeterlilik testlerinin yanı sıra adayın askeri eğitime elverişli olup olmadığını tespit edebilmek için pek çok farklı test ve sözlü mülakat yapılır. Bu noktada adaylar MSÜ taban puanlarını araştırıyor. MSÜ güncel taban puanları henüz yayınlanmadı ancak adaylar geçen yılki taban puanları üzerinden tahmini bir hesap yapıyor. Güncel durum için MSÜ takip ediliyor.