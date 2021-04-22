MSÜ sınav sonuçları açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi 2021 MSÜ sonuçları sorgula!

Merakla beklenen MSÜ sınav sonuçları açıklandı. 4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları 22 Nisan 2021 tarihinde erişime açıldı. Bilindiği üzere adaylara 120 soru için 135 dakika süre verilmişti. MSÜ sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM ile MSÜ sonuçları erişime açıldı!

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Gelen son dakika bilgisine göre; ÖSYM tarafından MSÜ sınav sonuçları erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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