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Giriş Tarihi: 22.4.2021 11:08

açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi 2021 sorgula!

MSÜ sınav sonuçları açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi 2021 MSÜ sonuçları sorgula!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılıyor. 4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen açıklandı. ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava katılım gösteren adaylar MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranına ulaşmak istiyor. İşte Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları…

Merakla beklenen MSÜ sınav sonuçları açıklandı. 4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları 22 Nisan 2021 tarihinde erişime açıldı. Bilindiği üzere adaylara 120 soru için 135 dakika süre verilmişti. MSÜ sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM ile MSÜ sonuçları erişime açıldı!

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Gelen son dakika bilgisine göre; ÖSYM tarafından MSÜ sınav sonuçları erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SONUÇLAR NASIL VE NEREDEN AÇIKLANIYOR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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MSÜ sınav sonuçları açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi 2021 MSÜ sonuçları sorgula!
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