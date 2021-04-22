Naif ne demek? Naif kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? Naif insan ne için kullanılır?

Naif kelimesi, Fransızca dilinden Türkçe'ye geçmiş olan isim ile sıfat türlerinde konuşma ve yazma dillerinde yaygın olarak kullanılan kelimelerden birisidir. Söz konusu kelimeye eğitim - öğretim kurumlarında eğitim almayı sürdüren öğrenciler Türkçe derslerinde, günlük yaşamda okuduğu kitap, gazete, dergi veya makalelerde denk gelenler tarafından anlam bakımından ifade ettikleri merak edilerek Naif ne demek, TDK sözlük anlamı nedir, ne için kullanılır? soruları üzerinden yoğun şekilde araştırılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Fransızca kökenli olan kelimeye ilişkin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan bilgilerle Naif ne demek, TDK sözlük anlamı nedir, ne için kullanılır? sorularının tüm yanıtları ve anlaşılır olması için örneklerle açıklamaları şu şekilde;

NAİF NE DEMEK, TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR, NE İÇİN KULLANILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan "Naif" kelimesi isim ve sıfat türlerindeki anlamları ve örnekleri şöyle veriliyor;

Anlam 1: Cümlede sıfat görevinde kullanılan Naif kelimesi Saf ve tecrübesiz, deneyimi olmayan anlamlarında kullanılmaktadır.

Anlam 2: İsim türünde cümle içerisinde kullanıldığında ise güzel sanatlar alanının resim kolunda kendi çalışmaları ve çabalarıyla yetiştirilmiş olan sanatçılara ve ortaya koydukları eserlere verilen isim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anlam 3: Yine isim türünde ele alındığında kendi çalışma ve çabalarıyla belli bir seviyeye, noktaya gelmiş olan natürel plastik sanatlar alanında beceri sahibi sanatçılar tarafından ortaya çıkarılan resim sanatına verilen addır.

Anlam 4: Naif, ustaca olmayan, acemilikle yapılmış herhangi bir şeyi nitelemek amacıyla kullanılan sıfat türünde kelimedir.

NAİF EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Naif kelimesinin eş anlamlısı (anlamdaşı) olan kelimeler,

Saf

Deneyimsiz

Sade

Doğal

olarak bilinmektedir.